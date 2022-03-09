الامارات | بمناسبة «يوم المرأة».. رجل يهدي امرأة 100 قطعة ذهب

شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة «يوم المرأة».. رجل يهدي امرأة 100 قطعة ذهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رجل ينحدر من مدينة «دا نانج» الساحلية، الواقعة في وسط فيتنام، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، أن يهدي امرأة من أقاربه هدية مميزة، عبارة عن باقة من الورد وقطع ذهب، تزيد قيمتها على سبعة مليارات دونج فيتنامي (307 آلاف دولار أميركي).

وأفادت صحيفة «في إن إكسبريس» الفيتنامية، بأن الرجل أحضر 100 قطعة من الذهب، وتوجه بها إلى أحد متاجر بيع الزهور، وطلب من صاحبة المتجر تجهيز الباقة الفريدة.

ويشار إلى أن قطعة الذهب التي أحضرها الرجل ذات الشكل المستطيل، كانت تزن 5.37 غرامات.

وقالت صاحبة المتجر، وتدعى لونج تي جياو، إن الرجل دفع لها 20 مليون دونج فيتنامي، من أجل تحضير الباقة، موضحة أنه أخبرها بأن الباقة كانت هدية لامرأة في مدينة «كان تو» بجنوب البلاد، بمناسبة «يوم المرأة العالمي».

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