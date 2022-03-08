طريقة عمل الحواوشي في الطاسة بخطوات سهلة وبسيطة «زي الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الحواوشي في الطاسة وصفة من وصفات تحضير الحواوشي البسيطة داخل المنزل، التي تلجأ لها العديد من ربات البيوت، لذلك نستعرض خطواتها لك خلال السطور التالية، حسب الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران وفانيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الحواوشي في الطاسة

- المقادير:

نصف كيلو لحم مفروم ناعم

عيش بلدي

2 بصل مفروم ناعم

فلفل أخضر مكعبات صغيرة

فلفل حار

طماطم مكعبات صغيرة

ملح وفلفل

بهارات

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير حواوشي في الطاسة

لعمل خليط اللحم يخلط اللحم المفروم، وفلفل أخضر مفروم وفلفل حار مفروم، وطماطم مكعبات مفرومة وملح وفلفل وبهارات

يحشى العيش بالحشو

في طاسة على النار يوضع السمن مع زيت

يوضع الرغيف المحشي ويدهن وجهه بالسمن والزيت

تغطى الطاسة ويترك على النار حتى ينضج الحشو

تقدم أرغفة الحواوشي ساخنة

حواوشي إسكندراني

- المقادير:

700 جرام دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ربع كوب ماء

بيضة

ملح

ملعقة كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة زيت ذرة

نصف كوب زبادي

بيض

للوجه:

لحمة مفرومة

سجق مفروم

بصل

ثوم

فلفل حار

بقدونس

بهارات

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير حواوشي إسكندراني

يخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والبيض والزبادي والزيت والماء ثم تترك العجينة حتى تتخمر لمدة ساعة.

تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار.

تضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل والبقدونس.

يفتح العجين ويحشى باللحمة مع دهن الأطراف بالبيض ثم تدخل الفرن لمدة 15 إلى 25 دقيقة ويقدم.

حواوشي بالسجق وميكس جبن

- المقادير:

لحمة مفرومة

سجق مفروم

ميكس جبن «رومي – شيدر – موتزاريلا»

بهارات

بصل

ثوم

ملح

فلفل أسود

فلفل حار

بقدونس

عيش بلدي

طريقة تحضير حواوشي بالسجق وميكس جبن

تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار.

تضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل وبقدونس.

يوضع خليط اللحمة في العيش البلدي ثم يدخل أيضا الفرن بعد دهنه بالزيت ويقدم بالهنا.

حواوشي الدجاج

- المقادير:

دجاج فيليه مفروم

بصل مفروم

فلفل حار

كركم

كاري

سمنة

خبز مصري

بيضة

بقسماط

طماطم

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير حواوشي الدجاج

اخلطي الدجاج المفروم مع الملح والفلفل الأسود والكارى والكركم والطماطم والفلفل الحار الشرائح والبصل.

أضيفي البقسماط والبيضة.

افردي الخليط داخل الخبز المصري وادهنيه بالسمنة السايحة.

أدخلي الحوواشى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه وزيني الوجه بالبقدونس المفروم.

حواوشي بالخضار

- المقادير:

3 أكواب دقيق

نصف كوب زيت

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

للحشو:

جزر مبشور

كوسة مبشورة

بصل

فلفل رومي أخضر

جبنة رومي

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير حواوشي بالخضار

يخلط الدقيق والملح والسكر.

يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.

تترك العجينة لترتاح ثم تقطع كرات وتفرد دوائر بالنشابة.

يشوح البصل في الزيت على النار للحشوة ثم يضاف الفلفل والجزر.

تضاف الكوسة والملح والفلفل الأسود والجبنة الرومي.

توضع فى الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

حواوشي بالجبن

- المقادير:

لحمة مفرومة

بصل

ثوم

عيش بلدي

بودرة ثوم

زيت زيتون

ملح فلفل

صويا صوص

جبنة مشكل شيدر وموزاريلا وجودة

فلفل ألوان

دبس الرمان

عصير ليمون

صغيرة سماق

زعتر مجفف

فلفل حار أو شطة حسب الرغبة

طريقة تحضير حواوشي بالجبن

يُفرم البصل في الكبة ثم يتبل بالملح والفلفل والكمون والشطة والتوابل.

يضاف اللحمة المفرومة والجبن المشكلة والفلفل الألوان.

يقلب الخليط جيدا ثم يضاف الصويا صوص.

يقلب الخليط جيدا ثم يحشى في العيش البلدي.

يدهن الوجه بزيت الزيتون ويوضع في الصينية المدهونة بزيت الزيتون.

يدخل الفرن حتى تمام النضج.