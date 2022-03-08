علاج الإسهال عند الكبار في البيت.. «عليك بماء الأرز والعصائر »

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإسهال من المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحدث بسبب حركة الأمعاء الرخوة والمائية، لكنه يمكن أن ينتهي بعد أيام، لكنه إذا زاد عن ذلك، يكون مصحوبا بأعراض جانبية أخرى، ويجب زيارة الطبيب في هذه الحالة.

ويسبب الإسهال عند الكبار القلق وعدم القدرة على النوم بشكل صحيح، والطبيب وحده من يحدد إذا كان بسيطا يمكن علاجه في البيت باستخدام بعض الوصفات، أو لا بد من العلاجات الفورية واستخدام المطهر المعوي.

أسباب الإسهال عند الكبار

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أثناء البث المباشر لبرنامج «العيادة»، الذي يعرض على قناة الحياة: «يمكن علاج الاسهال عند الكبار في البيت بعد استبعاد الأمراض الخطيرة المسببة للإسهال، منها الفيروسية والبكتيرية والأميبا والجيارديا، من خلال تحليل البراز على الأقل 3 مرات في اليوم، وأمراض الامتصاص التي تسبب زيادة الدهون داخل مكونات البراز، والأمراض العضوية».

وأضاف «المنيسي»: «إذا فشل علاج الإسهال بالأدوية التي يصفها الطبيب، يمكن عمل منظار، وهناك أسباب أخرى هي أمراض البنكرياس، وأسباب شائعة منها الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية بدون استشارة وأدوية المعدة بشكل مستمر، ولا بد من الاهتمام بكل هذه الأمراض قبل وصف علاج الإسهال».

علاج الإسهال عند الكبار في البيت

يمكن علاج الإسهال ببعض الوصفات المنزلية، لكن هناك حالات تستلزم زيارة الطبيب فورا.

وأوضح أستاذ الجهاز الهضمي والكبد: «يمكن وصف علاج الإسهال عند الكبار في البيت، لكن بعد استشارة الطبيب وتحديد سبب الإسهال، وبعد استبعاد أسبابه التي تم ذكرها منها الالتهاب القولوني وعسر الهضم، هناك نظام علاجي يجب اتباعه، هو نظام البراك دايت، ويجب الحرص عليه بعد النزلات المعوية والأدوية، وهو عبارة عن خضار مسلوق، صدور فراخ مسلوقة، أرز مسلوق، توست، شاي، قهوة والليمون بدون محليات، وهذه الأكلات ممسكة للبطن».

نسبة 95% من أسباب الإسهال تكون فيروسية، بسبب تغير الفصول، وفي هذه الحالة لا يجب استخدام المضادات الحيوية والمطهر المعوي؛ لأن تلك الأدوية مع الأسباب الفيروسية للإسهال تعمل على إضعاف المناعة، ولا تستطيع مقاومة الفيروسات: «المناعة هتضعف والفيروس هيزود الإسهال»، لكن العلاج وقتها يكون عبارة عن الآتي:

- القهوة بالليمون

- ماء الأرز

- الليمون

- عصير التفاح

- النعناع

- ماء مضاف إليه خل أو ليمون

وتلك الوصفات تعمل على علاج الإسهال وتنظيف القولون، بالإضافة إلى أهميتها الصحية.

أما بالنسبة للإسهال الناتج من البكتيريا والفطريات، فيكون سببه تناول الأطعمة الملوثة وشرب الماء الملوث الموجود فيه أميبا وسالمونيلا، ويمكن أن تدخل الجسم من اللحوم والألبان الملوثة.

ووفقا لـ«المنيسي»، يكون الإسهال مصحوب بدم وارتفاع درجة الحرارة، وفي هذه الحالة يعالج بـ«المطهر المعوي» ويجب زيارة الطبيب ليحدد السبب والعلاج.