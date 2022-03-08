تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم.. في خطوات سهلة وبسيطة «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم، وصفة تثير اهتمام وبحث العديد من ربات البيوت، رغبة منهن في تحضير الدجاج المشوي بمذاق شهي، مثلما يقدم في مطاعم الأكل المختلفة، لذا نستعرض خطوات تحضيرها لكي، حسب ما قدم الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم

- المقادير:

دجاجة

بصل

طماطم

سكر

خل

زعتر

ليمون

روزماري

ثوم

جنزبيل طازج

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم

لعمل تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم، اخلطي في كبة كهربائية الثوم والبصل والسكر والليمون والزنجبيل الطازج والزعتر والطماطم والزيت والخل وعصير الليمون والملح والفلفل، ويفرم جيدًا حتى يصبح خليطا سائلا

تخلى الدجاجة من العظم وتتبل ثم تحفظ مع باقي التتبيلة في كيس الثلاجة

ثم تحفظ في الفريزر حتى وقت الطهي

تتبيلة الدجاج بالفلفل ألوان المشوي

- المقادير:

صدور دجاج

فلفل ألوان مشوي

ثوم بودرة

بصل بودرة

بابريكا

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

بطاطس قاورمة للتقديم

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج بالفلفل ألوان المشوي

يتبل الفلفل المشوي بملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وزيت زيتون

توضع الصدور في التتبيلة ثم توضع في طاسة ساخنة على النار

تقلب على الناحيتين حتى تنضج

تقدم مع بطاطس قاورمة

تتبيلة اسكالوب بانيه

- المقادير:

اسكالوب بانيه

كاتشب مستردة

خل عنب

ورشسترشاير صوص

فلفل أسود

جوزة الطيب

كزبرة ناشفة

بودرة ثوم وبصل

- طريقة تحضير تتبيلة اسكالوب بانيه

تخلط كل التتبيلة على السكالوب بانيه وتوضع في أكياس ثلاجة

ثم تخزن في الفريزر

تتبيلة أوراك دجاج صينية

- المقادير:

أوراك دجاج

بصل

فلفل رومي

طماطم

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

بهارات

- طريقة تحضير تتبيلة أوراك دجاج صينية

يخلط البصل والملح والفلفل والبهارات وعصير الليمون

يضاف الفلفل والطماطم ويقلب

تتبل أوراك الدجاج بالخليط وتحشى بين الجلد واللحم

توضع الأوراك في أطباق فويل في الفريزر حتى الاستخدام

تتبيلة دجاج بالزبادي

- المقادير:

دجاجة

زبادي

كمون ناعم

فلفل أسود

حبهان مطحون

ورق لورا

عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير تتبيلة دجاج بالزبادي

تتبل الدجاجة بالخليط

توضع في طبق فويل في كيس حراري أو كيس ثلاجة وتوضع بالثلاجة

تتبيلة دجاج بهريسة الشطة

- المقادير:

دجاجة

بصل مبشور

هريسة شطة

حبهان مطحون

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

- طريقة تحضير تتبيلة دجاج بهريسة الشطة

يخلط البصل مع باقي المكونات

تتبل الدجاجة بالخليط

توضع في طبق فويل في كيس حراري أو كيس ثلاجة وتوضع بالثلاجة

تتبيلة دجاج بالصويا صوص

- المقادير:

دجاجة

بصل مبشور

ملح

فلفل أسود

بهارات

فلفل أخضر رومي

- طريقة تحضير تتبيلة دجاج بالصويا صوص

يخلط البصل مع باقي المكونات

تتبل الدجاجة بالخليط

توضع في طبق فويل في كيس حراري أو كيس ثلاجة وتوضع بالثلاجة

تتبيلة دجاج بالثوم

- المقادير:

دجاجة

ثوم مفروم

زبادي

عصير ليمون

زيت

كمون ناعم

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير تتبيلة دجاج بالثوم

يخلط الزبادي مع باقى المكونات

تتبل الدجاجة بالخليط

توضع في طبق فويل في كيس حراري أو كيس ثلاجة وتوضع بالثلاجة

تتبيلة دجاج بصلصة الطماطم

- المقادير:

1 دجاجة مفتوحة من الظهر

بصل مبشور

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة كاتشاب

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح

حبهان بودرة

ماء

كمون

عصير ليمون

فلفل أسود

طريقة تحضير تتبيلة دجاج بصلصة الطماطم

تخلط كل المكونات ويقلب بها الدجاج

توضع الدجاجة في كيس حراري أو في طبق فويل في كيس بلاستيك

يوضع الدجاج في الفريزر