حسام موافي: قطعة حلوى قد تنقذ مريض السكر من الغيبوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن هناك مجموعة من الأعراض التي تشير إلى انخفاض مستوى السكر في الدم لدى مريض السكري، ومنها العرق والرعشة والإحساس الشديد بالجوع.

وأضاف خلال لقائه مع خالد الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون"، إنه من الممكن السيطرة على الحالة عن طريق تناول قطعة صغيرة من الحلوى، التي ينصح لمرضى السكري بالاحتفاظ بها دائمًا، لضبط نسبة السكر في الدم.

وأشار إلى أنه في حالة عدم تلقي مريض السكري الرعاية الطبية المناسبة، والتي تعتمد على تلقي الجلوكوز، عند المعاناة من تلك الأعراض السابقة، يمكن أن يُصاب بالغيبوبة، والتي تستغرق فترة تقرب من 4 ساعات.

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة، إلى أن المعاناة من أعراض انخفاض السكر في الدم، لدى الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من مرض السكري، لا تستدعي القلق، نظرًا لإمكانية تناول وجبة من شأنها العمل على ضبط نسبة السكر في الدم، وهو ما لا يمكن لمريض السكري.

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