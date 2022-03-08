ماء الخس تريند على تيك توك.. هل يساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن هناك أدلة محدودة تثبت أن ماء الخس يمكن أن يساعدك على النوم جيدًا، إلا أن هناك بعض النصائح التي تعمل بالفعل، هذه بعض العلاجات التي تم اختبارها لبعض الوقت والتي تساعد على عدم تشغيل عقلك في الليل والحصول على نوم مريح، وفقا لموقع timesofindia وهي:

حافظ على دورة النوم والاستيقاظ

اتبع طقوس النوم الصحية

حافظ على غرفتك مظلمة وهادئة

اتمرن بانتظام

قلل من تناول الكافيين وتجنب الكحول

قلل من فترات القيلولة غير المنتظمة أو الطويلة خلال النهار

زيادة التعرض للضوء الساطع أثناء النهار

اشرب شاي الأعشاب

تناول حليب الكركم الدافئ في الليل

هل يمكن أن يساعدك اتجاه تيك توك هذا على النوم بشكل أفضل

إما أن تضيفه إلى سلطتك، أو تضعه في شطيرة، فهناك العديد من الطرق المتنوعة لتضمين الخس المغذي والصحي في نظامك الغذائي.

هذه الأوراق الخضراء منخفضة للغاية في السعرات الحرارية وهي مصدر قوة للعناصر الغذائية التي تجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يحاولون تناول الطعام الصحي.

لكن هناك اتجاه جديد يشير إلى استخدام غير عادي لأوراق الخس، في اتجاه جديد في في تيك توك ، يذهب الناس إلى طريقة مثيرة للاهتمام لإدراج هذه الأوراق الخضراء في النظام الغذائي من أجل نوم أفضل: ماء الخس.

الاتجاه الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي

في الوقت الذي تسيطر فيه مواقع التواصل الاجتماعي على كل قرار في حياتنا، من الصعب ألا نتأثر باتجاه جديد، أحدث ما تم نشره على TikTok هو ماء الخس الذي جلب 42 مليون مشاهدة، يدعي هذا الاختراق الصحي المنتشر على نطاق واسع والمحبوب أنه يساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل، كان المنشور يدور منذ فترة طويلة الآن، لكن أصله لا يزال غير واضح.

كيف يصنع مشروب ماء الخس

في أحد مقاطع الفيديو، قام مستخدمة تيك توك شابلا هوكوي بنقع الخس في كوب من الماء الساخن مع كيس شاي النعناع لبعض الوقت.

تزيل كيس الشاي والخس وتشرب المشروب، بنهاية المقطع، ظهرت وهي نائمة بشكل مريح.

يبدو أن ذلك خدعة سهلة للحصول على نوم عميق، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على نوم هادئ في الليل، لكن هذا الاتجاه فشل في التحقق من صحة التفسير العلمي حول كيف يمكن لماء الخس أن يجعلك تنام جيدًا، حتى إجراء تحضير ماء الخس الشائع يختلف في مقاطع الفيديو، مما يجعل الأمر برمته معقدًا للفهم.

أولاً، لا يشرح أي مقطع من مقاطع الفيديو المدة التي يحتاجها المرء لنقع الخس في الماء، يقول البعض 5 دقائق، والبعض الآخر يقول 15.

ثانيًا، ليس من الواضح ما هي نسبة الماء والخس التي يجب أن تتضافر معًا.

هل يساعدك ماء الخس على النوم جيداً بالليل؟

قد يكتسب هذا الاتجاه إعجابًا على TikTok ، لكن لا توجد دراسة علمية تثبت أن الخس مفيد في مساعدتك في الحصول على نوم جيد ليلاً.

ومع ذلك، وفقًا للخبراء، تم استخدام الخس في الطب التقليدي الهندي كمسكن طبيعي ومسكن للآلام.

تم استخدام Lactucarium ، وهو مركب موجود في عصير الحليب الذي يفرزه الخس، في تحضير dwale ، وهو مخدر عشبي لعدة قرون، يُعتقد أن هذا الاتجاه الذي ظهر في تيك توم قد ظهر من ذلك.

ووفقا للعلم، لا توجد دراسة مفصلة تثبت أن الخس يمكن أن يساعد الشخص على النوم بشكل أفضل.

أشارت دراسة كورية أجريت على الفئران إلى أن مستخلص الخس ساعد على النوم لمدة 20 دقيقة أطول من المعتاد، لكن هناك العديد من القيود على ذلك، هذا لا يثبت أن ماء الخس يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل.

كيف يمكن أن يساعدك الخس بالفعل

يتكون الخس من 95 في المائة من الماء، مما يساعد في الحفاظ على رطوبتك وزيادة استهلاكك اليومي من الماء.

إنه محمل بفيتامين K و A الذي يمكن أن يساعد في تقوية عظامك وتحسين رؤيتك.

غني بالألياف، يمكن أن يساعد الخس على جعلك تشعر بالشبع ويمنع الإمساك، يمكن أن يصنع عنصرًا غذائيًا ممتازًا لإضافته إلى خطة نظام غذائي صحي وفقدان الوزن.

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