هل يتحول كورونا إلى فيروس موسمي؟.. خبراء يكشفون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد مرور ما يقرب من عامين على ظهور فيروس كورونا المستجد لأول مرة في مصر، ما زال كوفيد-1-9 منتشرا في العالم أجمع، في ظل تحوره إلى أكثر من سلالة ومتغير لعل آخرها الأكثر انتشار "متحور أميكرون".

ومع تحور فيروس كورونا، وظهور طفرات لا تعد ولا تحصى مثل، "دلتا وأميكرون" وغيرها، أضف إلى ذلك حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم، يتساءل العديد منا، هل يتحول كورونا إلى فيروس موسمي على غرار الإنفلونزا؟.. هذا ما يكشفه الخبراء.

- علماء فيروسات: كورونا لن ينته وسيتحول إلى فيروس موسمي

وفقا لصحيفة "thesun" البريطانية، أكد مستشار البيت الأبيض لشؤون كورونا الدكتور أنتوني فاوتشي، أن الوباء لن ينته تماما، وسيتحول بنسبة كبيرة إلى فيروس موسمي في ظل تحوراته العديدة، مضيفا: "لا أرى حقًا أننا سنقضي عليه".

الفيروس التاجي سيكون موجودًا إلى الأبد بشكل أو بآخر، وفقا للسير مارك وولبورت، وهو عضو في المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (Sage) التابعة للحكومة البريطانية، مشيرا إلى إن التطعيمات ستكون مطلوبة على فترات منتظمة.

ويشير إلى أنه - بالمقارنة مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية - فإن عدد السكان أكبر بكثير وأكثر كثافة مما كان عليه في عام 1918.

ويضيف الخبراء أنه من المحتمل أن يصبح كورونا مرضًا موسميًا، مثل الإنفلونزا، ولكن فقط عندما يتم الوصول إلى مناعة القطيع من خلال العدوى الطبيعية أو اللقاحات، لوقف تفشي المرض.

وقال السير مارك، إن هناك حاجة لبرنامج تطعيم عالمي للسيطرة على الوباء نفسه، ومع ذلك، فإن فيروس كورونا لن يكون مرضًا مثل الجدري الذي يمكن القضاء عليه بالتطعيم.

ويضيف الخبير: "هذا فيروس سيبقى معنا إلى الأبد بشكل أو بآخر، ومن شبه المؤكد أنه سيتطلب تطعيمات متكررة، لذا، مثل الإنفلونزا، سيحتاج الناس إلى إعادة التطعيم على فترات منتظمة".

- ماذا قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؟

أكد الخبراء أن كورونا قد يتحول في المستقبل إلى فيروس موسمي، وعندما تحدث هذه الحالة، قد تساعد الظروف المناخية ونوعية الهواء في السيطرة عليه، حسبما جاء في تقرير صدر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

ويسلط التقرير عن تأثير عوامل الأحوال الجوية وجودة الهواء على كورونا، الذي أعدته لجنة مؤلفة من 16 خبيراً من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الضوء على أن تغيرات الفيروس التاجي الجديد تأثرت بشكل أكبر في الوقت الحالي بالأسباب غير المناخية، مثل تدابير الصحة العامة والقيود على الحركة.

ومع ذلك، تتوقع النماذج التي تمت دراستها أنه قد يصبح انتقال كورونا موسمياً بمرور الوقت، مع الأخذ في الاعتبار أن "الفيروس التاجي يبدو أنه يعيش بشكل أفضل في ظل ظروف الإشعاع فوق البنفسجي البارد والجاف والمنخفض".

- الحداد: كورونا سيتحول إلى فيروس موسمي بعد إضعافه باللقاحات

الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، يقول إن كورونا سيتحول إلى فيروس موسمي بعد إضعافه باللقاحات، وسيتم التطعيم له سنوياً.

وأضاف الحداد: "التطعيم الجماعي مهم جدا في كل القطاعات، فاللقاحات هي التي تحمي من المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا، خصوصًا الوفيات".

- بدران: نأمل أن يتحول كورون لفيروس موسمي مثل الإنفلونزا

أما مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أشار إلى أن أغلب الأوبئة تستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام ونصف.

وأضاف بدران: "مع مرور الوقت يتحول هذا الوباء -مثل كورونا- إلى فيروسات الأوبئة التي تتحول بدورها إلى مرض مزمن منتشر على مستويات أقل ويمكن التعامل معه".

وأضاف بدران: " هذا ما حدث من قبل مع الإنفلونزا بعد وباء عام 1918، ونأمل أن يحدث ذلك مع الفيروس المسبب لكوفيد-19".