ملف خاص| عامان على الجائحة.. كيف أثر فينا فيروس كورونا؟ (مُحدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - في الحادي عشر من مارس عام 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا.

منذ ذلك التاريخ، لم يعد العالم كما نعرفه، ولم نعد نحن كما كنا، فكل شيء من حولنا تغير تماما: عاصرنا أجواء الحظر والإغلاق والخوف والتباعد، وذقنا مرارة فقد أحباء وأصدقاء وجيران.

مدن مصر التي لا تنام، المدن الصاخبة بالضجيج والزحام، أصبحت مجبرة تحت تهديد الوباء على النوم مبكرا والهدوء الإجباري، وابتكرنا طرقا جديدة للمصافحة ونسينا المعانقات الحارة.

أصبحنا ندير أعمالنا من المنازل والمقاهي والشوارع ووسائل المواصلات. ولجأنا إلى التكنولوجيا والتطبيقات الالكترونية لإنهاء معاملاتنا بديلا عن الورق. وتوجهنا إلى مواقع الإنترنت لشراء احتياجات المنزل بديلا عن المتاجر.

ورب ضارة نافعة.. اختفي روتين حياتنا كما كنا نعرفه وحلت بدلا منه عادات أخرى مرتبطة بالواقع الجديد في العامين الماضيين.

انتهت صناعات وازهرت أخرى وتربح كثير منا. وظهرت بيننا طبقة أغنياء الوباء.

حطم الوباء أنظمة صحية واقتصادية عتيدة كنا نظنها متقدمة ولكنها لم تصمد طويلا أمام قسوة الحظر الكلي والإغلاق العامـ كما اختبرنا أعراضا غير معتادة لمرض تنفسي لا يزال العالم يحاول جاهدا في معرفة أصله من دون جدوى.

في هذا الملف الذي يُنفذ بالشراكة للمرة الأولي بين موقعي الخليج 365 والكونسلتو، حاولنا رصد تأثيرات الوباء على حياتنا وواقعنا وصحتنا، عبر قصص متنوعة تشمل ما مررنا به خلال العامين الماضيين وما صاحبه من تغيير على حياتنا.

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وسيوالي الخليج 365 نشر الموضوعات المتعلقة بملف "عامان على الجائحة" على مدار الأيام المقلبة وحتى يوم 11 مارس 2022.. تابعونا على (نصائح طبية) و(الكونسلتو)