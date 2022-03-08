طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية الأصيلة.. سهلة وشهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية الأصيلة، من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الأمهات، باعتبار المكرونة بأنواعها المختلفة من أكثر الأكلات الشعبية في المجتمع المصري، التي يجمع على حبها الصغار والكبار، لذا تحرص الكثير من الأمهات على التفنن في طرق تحضيرها، وتقديمها إلى أسرهن، للاستفادة منها من الناحية الغذائية، فضلا على مذاقها الشهي.

وعلى الرغم من أنها من الوجبات السهلة وسريعة التحضير، لا تعرف الكثير الفتيات تحضيرها بشكل جيد، لذا يقدم «هن» في الموضوع التالي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية وفقًا لخبيرة المطبخ نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر فضائية CBC سفرة.

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل

- كيس مكرونة.

- نصف كيلو من اللحم المفروم.

- 2 ملعقة من الزيت.

- 2 ملعقة صغيرة من الملح.

- صلصة طماطم.

- بصل كبيرة.

- 2 فص ثوم.

- 2 حبة من الطماطم.

- فلفل أسود.

- جبنة موزاريلا.

- بهارات مشكل.

طريقة التحضير

- احضري قدر عميق على النار، مع وضع كمية مناسبة من الماء حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

- وفي وعاء آخر، على نار متوسطة اسكبي الزيت بداخله، ثم أضيفي إليه اللحم المفروم، والبصل حتى يذبل البصل على النار.

- أضيفي المكونات من البهارات، الثوم، الفلفل الأسود، الملح، الكزبرة، مع الحرص على التقليب جيدًا حتى تتجانس المكونات معًا.

- ضعي على المكونات الصلصة مع التقليب، ثم اتركيها حتى يتجانس الخليط جيدًا.

طريقة تحضير صلصة البشاميل

المكونات

- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

- 6 ملاعق من الزيت.

- ملح.

- 5 كوب من الحليب.

- فلفل أسود.

طريقة التحضير

- ضع وعاء بع كمية الحليب المطلوبة على نار متوسطة.

- ضيفي نسبة من الطحين إلى الحليب حتى يكون خليط سائل متجانس.

- ضعي مكعبان الماجي، بالإضافة إلى الزبدة، الفلفل، الملح، مع التقليب جيدًا.

- يمكنك وضع الخليط داخل الفرن حتى يزاد في الكثافة ويصبح ناضج.

- قسمي المكونات إلى جزئين.

- احضري صينية مناسبة لعمل المكرونة، ثم اسكبي بداخلها كمية من البشاميل بالإضافة إلى الصلصة.

- اسكبي كمية من المكرونة المسلوقة، بالإضافة إلى البهارات المطلوبة واللحم المفروم.

- احرصي على تنظيم مكونات الصينية، وبعد ذلك اسكبي النصف المتبقي من خلطة البشاميل.

- أدخلي الصينية إلى الفرن المجهز، واتركيها لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

- تجهز وتقدم.

طريقة أخرى لعمل المكرونة بالبشاميل

وهناك طريقة أخرى لعمل المكرونة بالبشامي، وفقا لنجلاء الشرشابي، كالتالي:

المكونات

- نصف كيلو من الكرونة البشاميل.

- بصل مبشور.

- ثوم.

- 4 كوب من الحليب.

- فلفل أسود، ملح، زنجبيل.

- 3 ملعقة من الدقيق.

- لحم مفروم.

طريقة التحضير

- جهزي صينية على نار متوسطة وضعي بها اللحم المفروم بالإضافة إلى القرفة، الزنجبيل، الفلفل الأسود، الملح.

- في وعاء آخر، ضعي السمن ثم اسكبي الدقيق عليه مع الحرص على التقليب جيدًا حتى يصل للغليان.

- اتركيه جانبًا ليبرد.

- ضيفي البيض والجبن إلى المكونات، ثم اسكبي كمية من البشاميل إلى الصينية المناسبة للتحضير.

- اخلطي جزءا من البشاميل مع كمية من المكرونة، ثم اسكبيها إلى الصينية، مع وضع طبقة من اللحم المفروم المعصج.

- ضيفي خليط البشاميل ثم كمية المكرونة المتبقية مرة أخرى.

- يمكنك رش الصينية بالجبنة المودزاريلا من أعلى.

- أدخلي الصينية إلى الفرن المجهز، لمدة 30 دقيقة، حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

- أخرجيها من الفرن، وقطعيها إلى أجزاء ثم جهزيها إلى التقديم.