أخصائي نساء وتوليد تكشف متى يظهر نوع الجنين الذكر: 9 علامات

القاهرة - سمر حسين - ماما

متى يظهر نوع الجنين الذكر؟ سؤال يراود العديد من الأمهات اللائي يرغبن في إنجاب ولدا، إذ يكون حلمًا للعديد من الآباء، وعند معرفة خبر الحمل تسيطر على الكثير منهن حالة من القلق والتخمين بشأن الجنين إذ كان ذكرًا أم أنثى، وتلاحقهن مشاعر الشغف ويرغبن في مرور الأيام سريعًا، حتى يتكون وتعرف من خلال السونار.

علامات الحمل في ذكر

تبدأ العديد من السيدات في التردد على عيادات الأطباء، من حين إلى آخر، بمجرد معرفتهن بحملهن، رغبًة في معرفة نوع الجنين، ومن الممكن أن يؤثر ذلك على بعضهن؛ إذ تحتاج السيدات الحوامل في المراحل الأولى إلى الراحة عادة، لذا يوضح «هن» في الموضوع التالي، متى يظهر نوع الجنين الذكر؟

هناك العديد من العلامات الأولية التي تظهر على الأم، تؤكد أنهن حامل في ذكر، ذكرتها الدكتورة سارة سعيد، أخصائي النساء والولادة، والتجميل النسائي في تصريحات خاصة لـ«هن»، عبر المحور التالي:

- الحالة المزاجية للأمهات، إذا كانت سيئة فإنها حامل في ولد.

- عدم حدوث القيء الصباحي.

- علامات نتيجة زيادة هرمون الذكورة في الجسم مثل زيادة كلف الحمل، كثافة في ظهور الشعر بالجسم.

- جفاف في الجلد خاصًة اليدين.

- تغير لون حلمة الصدر إلى اللون الفاتح.

- لون البول غامق.

- من خلال نوع الوحم، إذا كانت السيدات ترغب في تناول الحمضيات.

- زيادة الوزن، حيث تكون في منطقة البطن.

- مظهر البطن، إذا كانت مائلة لأسفل.

وأشارت الطبيبة إلى أن الأمهات تتأكد من لغز معرفة نوع الجنين، من خلال الموجات فوق الصوتية التي تساعد على معرفته، وتعتبر من التقنيات الآمنة، ويظهر الجنين خلال فترة التطور داخل الرحم، ويمكن اللجوء لهذه الطريقة بعد مرور من 16 إلى 20 أسبوعًا من الحمل.

ولفتت «سارة» إلى أنه يصعب معرفة نوع الجنين في بعض الحالات، لعدم الوصول إلى الأجزاء التناسلية، لكن يصبح واضحًا بعد 16 أسبوعا من الحمل، كما يمكن التأكد منه تمامًا بعد اكتمال الأعضاء التناسلية من الشهر الخامس إلى السادس من الحمل.

وأكدت أخصائي النساء والولادة، أنه يحدث اضطراب من الأطباء في تحديد نوعه الجنين في بداية الحمل، ويرجع ذلك إلى وضع الجنين في الأسابيع الأولى، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يكون السونار مبكرًا؛ إذ لم يكتمل نمو الجنين، ومن الممكن أن تتشابه الأجزاء التناسلية بين الجنسين.

نصائح خلال فترة الحمل

ونوهت الدكتورة سارة سعيد، إلى أن الحمل من الأشياء القدرية التي يحددها الله ولا يمكن التحكم بها، وسواء كان المولود ذكرًا أم أنثى يلزم على الأمهات الحفاظ على فرحتهن في الحصول على مولود جديد وتقدير نعمة الله عليهن، كما قدمت مجموعة من النصائح إلى السيدات الحوامل فيما يلي:

- المحافة على ممارسة التمارين الرياضية، لكن باستشارة الطبيب المختص.

- تناول القدر الكافي من المياه بشكل يومي.

- الحفاظ على تناول نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة، التي تدعم صحة الجسم.

- المتابعة مع طبيب متخصص، وعدم إهمال أي أعراض غريبة تظهر خلال فترة الحمل.

- الاستماع إلى نصائح الطبيب، والاهتمام بتناول المكملات الغذائية.