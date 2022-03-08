طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض.. هتحضريها في دقايق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض، وصفة تبحث عنها العديد من ربات البيوت، لتحضير أطباق مكرونة شهية داخل المنزل، على طريقة المطاعم، لذلك نستعرضها لكي خلال السطور التالية، على طريقة الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل مكرونة بالصوص الأبيض

- المقادير:

نصف كيلو مكرونة مقصوصة

ماء مغلي

1 لتر لبن

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زبدة

قرفة

جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

نصف كوب ريحان طازج

ثوم صحيح

نصف كوب مشروم

شرائح

- طريقة تحضير مكرونة وايت صوص

في حلة على النار يوضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا

يضاف إليه الدقيق ويضاف الريحان واللبن

يترك على النار حتى يثقل الصوص

تضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا

ترفع من على النار وتقدم ساخنة مع رشة ريحان

مكرونة وايت صوص بالدجاج والفلفل المشوي

- المقادير:

مكرونة فرن مسلوقة

صدور دجاج

لبن

دقيق

زبدة

فلفل أحمر مشوي

زعتر

روزماري

ثوم

بصل

بقدونس

بصل أخضر

- طريقة تحضير مكرونة وايت صوص بالدجاج والفلفل المشوي

يشوح البصل مع الثوم ثم تقطع صدور الدجاج وتشوح جيدًا

تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الزعتر والروزماري

لعمل الوايت صوص:

يشوح الدقيق في الزبدة ثم يضاف لبن

يتبل بالملح والفلفل ثم يفرم الفلفل المشوي ويضاف إلى الصوص

ثم تضاف المكرونة وتقلب مع الصوص، وتترك حتى تغلي وتقدم مزينة بالبقدونس

مكرونة بصوص الريكفورد

- المقادير:

مكرونة

كريمة لباني

جبنة ريكفورد

ثوم

زيت زيتون

بقدونس مفروم

جبنة رومي

طريقة تحضير مكرونة بصوص الريكفورد

اسلقي المكرونة في ماء وملح

لعمل صوص الريكفورد ضعي زبدة في طاسة مع ثوم مفروم وقلبيه قليلا، ثم اضيفي الجبنة، والفلفل الألوان المقطع، وقليل من الكريمة اللباني، ضعي الصوص على المكرونة المسلوقة ورشي عليها جبنة رومي وقدميها.

مكرونة بالجبنة واللبنة

- المقادير:

مكرونة

بصل مفروم

طماطم بيوريه

فلفل ألوان

كزبرة خضراء

زعتر

مرقة

كريمة لباني

زيت زيتون

ملح – فلفل

ثوم مفروم

جوزة الطيب

لبنة

جبنة بارميزان

طريقة تحضير مكرونة بالجبنة واللبنة

اسلقي المكرونة في ماء وملح

ضعي في طاسة قليل من زيت الزيتون، وكذلك البصل المفروم والثوم المفروم واستمري في تقليبها حتى تذبل تماما

أضيفي لها مكعب مرقة

قطعي الطماطم على شكل صغير جدا، وضيفيها للطاسة ثم اضيفي الفلفل الألوان المقطع والكزبرة الخضراء المفرومة والملح والفلفل والزعتر

استمري في تقليبها حتى تتسبك تماما

ضيفي إليها المكرونة المسلوقة وقلبيها جيدا

أضيفي الكريمة اللباني وقلبيها حتى تغلي ثم قدميها وزينيها باللبنة

مكرونة بصوص البقدونس والدجاج

- المقادير:

صدور دجاج

مكرونة

ثوم

زيت عباد الشمس

بقدونس

كريمة لباني

جبنة بارميزان

صنوبر

مرقة

- طريقة تحضير مكرونة بصوص البقدونس والدجاج

اسلقي المكرونة في ماء مغلي وملح وقليل من الزيت

قطعي صدور الدجاج مكعبات صغيرة

في طاسة على النار ضعي الثوم المفروم مع قليل من الزيت حتى يحمر مع مكعب مرقة

ثم ضيفي قطع صدور الدجاج حتى يتغير لونها

رشي عليها تعفيرة دقيق وقلبيها ثم ضيفي الكريمة اللباني

ضيفي البقدونس المفروم مع ملح وزيت

قلبيها قليلا ثم ضيفي إليها المكرونة المسلوقة

اتركيها على النار دقائق ثم قدميها ساخنة

مكرونة بالمشروم

- المقادير:

مكرونة

مشروم

بصل

ثوم

زعتر

مرقة

دقيق

كريمة لباني

ملح

زبدة

فلفل

- طريقة تحضير مكرونة بالمشروم

في طاسة على النار ضعي ثوم مع زبدة مع مشروم مقطع شرائح وملح وفلفل وزعتر مفروم

ثم ضيفي دقيق ومكعب مرقة قلبيهم جيدا، ثم ضيفي الماء والكريمة اللباني واتركيها حتى تثقل

ضيفي اليها المكرونة وقلبيها جيدا ثم قدميها