نائبة في اليوم العالمي للمرأة: البرلمان انتصر تشريعيًا مع قضايا السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام، يتواكب مع عدة انتصارات حققتها في المجال العام، وأصبحت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت "حمدي"، في بيان، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بعد أن تحقق لها انتصارًا كبيرًا العام الجاري بالجلوس علي منصة القضاء، والتي طالبت به على مدار عقود، بإضافة إلى وجود 8 وزيرات في حكومة واحدة و 163 نائبة بنسبة 27% من أعضاء مجلس النواب.

وأوضحت، أن الرئيس السيسي، كان حريصًا من أول يوم على تمكين المرأة في شتى المجالات، باعتباره تمكين المرأة كلمة السر في بناء حضارات قوية، وظهر ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تضمنت التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والقيادة، إلى جانب الاهتمام بالنواحي الصحية والاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية مثل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

وعلى المستوى التشريعي، قالت النائبة نيفين حمدي، إن مجلس النواب أصدر عدة قوانين تنتصر لقضايا المرأة ومنها تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة، بالإضافة إلي تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بجانب قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.