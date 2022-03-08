شغل وحب.. توقعات الأبراج للنساء في شهر مارس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يوافق اليوم 8 مارس، وهو اليوم العالمي للمرأة التي تحتفل فيه بما حققته من انتصارات وإنجازات في الحياة، وللدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة.

وبمناسبة هذا اليوم، تعرف على ما يمكن أن تفعله النساء حسب برجها، وذلك نقلاً عن موقع "yourtango".

-الحمل (تحقيق أحلام)

مهنياً: سيتحقق حلمك الذي طال انتظاره وذلك بعد الكثير من الجهد والتعب والتحلي بالصبر، حان الوقت لتصلي إلى ما كنتي تتمنيه.

عاطفياً: سيكون لديك بعض المشكلات، لكن التحدث عنها وإيجاد حل سيساعد في حلها بسهولة.

-الثور (صعوبات ومواجهات)

مهنياً: ستواجهين بعض المشاكل والصعوبات، لذا تحلى بالصبر والهدوء أثناء التعامل مع رؤسائك خاصة في النصف الأخير من الشهر.

عاطفياً: ليست الأمور على ما يرام هذه الفترة في حياتك العاطفية، قد تكون هناك حجج غير مرغوب من قبل شريك حياتك.

-الجوزاء (فرص جديدة)

مهنياً: لديكي هذه الفترة ملعب مليء بالفرص التي عليك بذل قصارى جهدك حتى تصلي إليها.

عاطفياً: سيكون شهرًا رائعًا لإنشاء روابط أقوى مع شريك حياتك وتعويض ما فاتكم.

-السرطان (نشاط وحيوية)

ستشعرين بالنشاط للقيام بأي عمل، لذا استغلي هذه المرة في شيء منتج وفعال.

عاطفياً: سيبذل شريكك جهودًا لتحقيق رغبتك، لذا كوني مستعدة لتقدير ذلك.

-الأسد (إيجابيات ورمانسية)

مهنياً: سيكون هذا شهرًا رائعًا مليء بإيجابيات الكثيرة، حيث ستحصلين أخيرًا على فرصة كنتي تنتظريها منذ فترة كبيرة.

عاطفياً: سوف تقضي وقت جميل مع زوجك، وتعويض ما فاتكم.

-العذراء (شغل وحب)

سيكون هذا الشهر متعباً، حاولي أن تستغليه بشكل جيد، وستحقيقن أرباح في العمل.

عاطفياً: ستقضين المزيد من الوقت مع زوجك ولكن احرصي على عدم مناقشته في أي شيء متعلق بالماضي.

-الميزان (سفر وفرحة)

مهنياً: قد تضطرين إلى السفر للبحث عن فرصة عمل مناسبة لكي، لذا حافظي على هدوئك وتحلى بالصبر لأن الشيء الصحيح سيحدث لك قريبًا.

عاطفياً: سيجلب لك هذا الشهر فرحة كبيرة حيث سيتم حل جميع المشاكل بينك وبين زوجك.

-العقرب (مخاوف وإنشغالات)

مهنياً:سيحقق هذا الشهر المزيد من الفرص لكي، لذا يُنصح بعدم تفويت مثل هذه الفرص، ولكن كوني حذرًا خلال الأسبوع الثاني حيث من المحتمل أن يتم خداعك ماليًا.

عاطفياً:هناك بعض الخلافات بينك وبين زوجك حاولي حلها في أسرع وقت ممكن.

-القوس (حظ سعيد)

مهنياً:سيكون الحظ في صالحك وسيوفر لك المزيد من الفرص، معظمها في نهاية الشهر.

عاطفياً: سيكون هذا الشهر بداية رائعة في حياتك العاطفية، وسوف تقضي الكثير من الوقت مع شريك حياتك.

-الجدي (مشاكل وفشل)

قد تواجهين بعض المشاكل فقط في الأسبوع الثاني من الشهر، والتي قد تؤدي أيضًا إلى فشل بسيط ومؤقت في العمل، لكن لا تفقدي الأمل وكوني لطيفة مع جميع زملائك.

عاطفياً: ستقضي وقتًا رومانسيًا مع زوجك هذا الشهر.

-الدلو (رخاء وحب)

مهنياً: ستختفي جميع مشاكلك المالية وسيحقق لكي الاستثمار في هذا الوقت أيضًا رخاءً.

عاطفياً:لديكي بعض المشاكل مع زوجك، حاولي أن تجدي حل لكي.

الحوت (إصراف ونجاحات)

مهنياً: كوني حذرًا في الأمور المالية ووفر المزيد منها هذا الشهر، لا تستثمر في أي شيء.

عاطفياً: ستحققن هذه الفترة العديد من النجاحات في حياتك العاطفية.

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