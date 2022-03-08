كورونا اليوم: هكذا أفلت البعض من المرض طيلة عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

طريقة واحدة للتمييز بين كوفيد والإنفلونزا

قال المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن أعراض فيروس كورونا المستجد قد تتشابه مع أعراض الإنفلونزا.

وشدد مكتب المنظمة الإقليمي على أهمية الأخذ في الاعتبار الحقائق التالية:

الطريقة الوحيدة للتأكد أي من الفيروسين أصابتك عدواه هي إجراء اختبار كوفيد، مع معرفة أن فقدان حاسة التذوق أو الشم أو كلتيهما وضيق التنفس هما العرضان الأكثر دلالة على الإصابة بكوفيد.

لقاح يوفر حماية مزدوجة ضد كورونا والإنفلونزا

طور فريق من العلماء الصينيين، لقاحا أحادي الجرعة يمكنه توفير حماية مزدوجة ضد فيروس كورونا والإنفلونزا، وتم اختباره بنجاح على الفئران.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الثلاثاء، قدم عدد من الباحثين من جامعة فودان في مدينة (شنغهاي) الصينية اللقاح الجديد في دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة علم الفيروسات، قائلين إنهم صمموا مادة مناعية عن طريق دمج مجال ربط مستقبلات "سارس-كوف-2 " مع ساق "هيماجلوتينين H7N9" المحفوظة والتعبير عنها باستخدام ناقلات لفيروس الشمبانزي الغدي، وفا لوكالة أنباء السرق الاوسط.

هكذا أفلت بعض الأشخاص من كورونا طيلة عامين

مضى أكثر من عامين على ظهور وباء كورونا، لكن بعض الأشخاص لم يصابوا بهذا المرض المعدي، حتى الآن، رغم توالي موجات "كوفيد 19"، وسط حيرة حول العوامل الذي جعلت بعض الناس يفلتون من العدوى.

وكتبت أستاذة علم المناعة بجامعة برمينجهام البريطانية، زانيا، ستاماتاكي، في مقال بصحيفة "الجارديان"، أنها لم تصب بكورونا، رغم أنها تعمل على بحوث بشأن الفيروس داخل المختبر، وهو ما يجعلها أكثر تعرضا للمرض، من حيث المبدأ، وتشرح الباحثة أن تقديم تفسير دقيق، يستوجب أخذ عدة سيناريوهات بعين الاعتبار، موضحة أنه من المستبعد أو الاحتمال الضعيف جدا ألا تكون قد تعرضت نهائيا للفيروس، نظرا لكثرة المتحورات وسرعة العدوى، وترجح أيضا أن يكون جسمها قد التقط فيروس كورونا المستجد بالفعل، لكنه تمكن من التخلص منه قبل أن يتطور إلى مرض، أي أن الفيروس تم إجهاضه، وفقا لسكاي نيوز.

ومن الاحتمالات الواردة أيضا، أن تكون الباحثة قد أصيبت بفيروس كورونا في بداية الوباء، لكن دون ظهور أعراض عليها، فلم تقم بإجراء فحص ولم تكتشف الأمر، ويتخلص بعض الأشخاص من الفيروس بسرعة، لأنهم يستفيدون من وجود أجسام مضادة وذاكرة من الخلايا المناعية تتعرف على الفيروس، ومن الأسباب الواردة أيضا هو أن الجهاز المناعي يختلف من شخص إلى آخر، فلا يتفاعل بالطريقة نفسها عند التعرض للعدوى وتسلل الفيروس إلى جسم الإنسان محاولا اقتحام الخلية.

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