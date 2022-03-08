رضوى الشربيني جذابة وسهر الصايغ ناعمة.. شاهد إطلالات النجمات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- بوسي شلبي:

أطلت الإعلامية بوسي شلبي بفستان قصير باللون الفوشيا بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

- رضوى الشربيني:

ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني بدلة متعدد الألوان، ونسقت معها حذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

- ريم البارودي:

تألقت الفنانة ريم البارودي ببليزر باللون الهافان، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

- هند صبري:

ظهرت الفنانة هند صبري بفستان باللون الاخضر الفاتح بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- سهر الصايغ:

ارتدت الفنانة سهر الصايغ تيشرت باللون الأسود مع بنطلون باللون الجينيز الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

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