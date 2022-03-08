اللون الوردي وفيديوهات شكر.. أبرز طرق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يتزامن اليوم الموافق الـ3 من مارس، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لذا سنوضح في السطور التالية الطرق التي تحتفل بها السيدات في ذلك اليوم، دعمًا للنساء.

يعتبر النساء ذلك اليوم رائعًا، لقدرتهم على زيادة الوعي ضد التحيز الذي يحيط بالمرأة من خلاله، والاحتفال بجميع الإنجازات الخاصة بهم، لذا يقوم بعض النساء بالاحتفال ببعض الطرق التي تساهم لإظهار تقديرهم للنساء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع workflowmax، والتي تتمثل فيما يلي:

عمل جلسة تعليمية

هناك بعض السيدات التي تحرص على القيام بتنظيم ودعوة بعض الموظفين لحضور جلسة تعليمية لإعلام كافة الأشخاص عن أهمية اليوم، ويوفر ذلك الدعم للنساء، ومدهم بالطاقة الإيجابية، كما أنها تساهم في تشجيع بعض السيدات للتعبير عن أنفسهم من خلال الجلسة.

إنشاء فيديوهات شكر

عادة ما تقدم السيدات الدعم لبعض من خلال إنشاء مقطع فيديو، يحتوي على لقطات تساهم في مدها بالقوة والدعم والحب، والتي تعمل على تغيير الحالة المزاجية، وتحدث تغييرات إيجابية، وخاصًة في أماكن العمل.

تقديم الدعم في العمل

الحصول على الدعم من قِبل زملائك للاحتفال بالمرأة، وتكريمها في اليوم العالمي، من خلال تقديم بعض الهدايا، أو مشاركتهم ببعض الأطعمة المفضلة لديهم مثل الكعكات الطازجة.

ارتداء اللون الأرجواني

يشير اللون الأرجواني إلى القوة والكرامة والعدالة، لذا يرتدي النساء ذلك اللون في اليوم العالمي للمرأة للاحتفال، أو من خلال ارتداء شريط باللون الأرجواني، حيث تعتبر طريقة بسيطة لإظهار الدعم وتعتبر فاعلة أيضًا.

دعم الأعمال النسائية

توفير الدعم من خلال الاهتمام بالأعمال النسائية، من خلال شراء المنتجات والحصول على الخدمات منها بشكل مضاعف في اليوم العالمي للمرأة، لإظهار الدعم وجعلها طريقة فعالة للاحتفال باليوم.

التبرع بالأعمال الخيرية القائمة على قضايا المرأة

يمكنك أن تحدث الفرق في اليوم العالمي للمرأة، من خلال تقديم الدعم والتبرع للمنظمات الخيرية التي تدعم قضايا المرأة، ويمكن أن تقوم بذلك مع مجموعة من زملائك.

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