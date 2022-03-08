"مفيش لو مهتم كنت عرفت لوحدك".. كيف تعبر النساء عن حزنها حسب برجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

"مفيش ولو مهتم كنت عرفت لوحدك".. يحتفل العالم في الثامن من مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة، ولكن هل تعرف كيف تعبر النساء عن حزنها؟.. هذا ما يكشفه عالم الأبراج.

- برج الحمل:

أنثى الحمل تهرب من مشاعر الحزن عن طريق الابتسامة وكأن شيئاً لم يكن.

- برج الثور:

تفضل أنثى الثور الانعزال عند شعورها بالحزن، فلا تحب أن تعبر عن مشاعرها علناً.

- برج الجوزاء:

لا تحب امرأة الجوزاء الشعور بالحزن ولا تسمح بالسيطرة عليها، وبالتالي تعمل على إشغال نفسها بأمور أخرى.

- برج السرطان:

تتميز أنثى السرطان بقدرتها على التغلب على مشاعر الحزن، رغم أنها حساسة للغاية إلا أنها تتقن فن عدم السماح لهذه الاحاسيس بالسيطرة عليها لوقت طويل.

- برج الأسد:

عندما تشعر امرأة الأسد بالحزن تلجأ للتواصل مع الآخرين، والتقرب منهم للاستماع إلى النصيحة وطلب المساعدة.

- برج العذراء:

عندما تشعر بالحزن تصبح كثيرة النقد والشكوى وتنعزل.

- برج الميزان:

تلجأ سيدة الميزان إلى التصنع بالسعادة والراحة النفسية كحل لنسيان مشاعر الحزن لديها، وكأنها تريد أن تبدو قوية للغاية.

- العقرب:

عندما تسيطر عليها مشاعر الحزن، تصبح أكثر قسوة عند التعامل مع من حولها، وتختبئ كي لا تسمح لدموعه بالانهمار أمام أحد.

- برج القوس:

لا تستطيع امرأة القوس مقاومة الشعور بالحزن، لكنها تحاول ألا تقع ضحية هذا الشعور أو السماح بالسيطرة عليها.

- برج الجدي:

تحاول أنثى الجدي نسيان مشاعر الحزن لديها عن طريق الانخراط في عملها أو حياتها المهنية.

- برج الدلو:

تحاول امرأة الدلو التغلب على مشاعر الحزن عن طريق الى إظهارها أمام الاخرين خصوصا شريك حياتها، من أجل الحصول على تعاطفه.

- برج الحوت:

غالباً ما تحاول امرأة الحوت إخفاء مشاعر الحزن داخلها لدرجة قد تصل إلى الانهيار العصبي والعاطفي.

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