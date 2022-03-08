يوم المرأة العالمي.. تعرفي على الدايت المناسب حسب عمرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما يحتفل العالم بالمرأة في الثامن من مارس، فلنتوقف قليلاً لنفهم كيف يبدو الأكل الصحي للمرأة.

ما الذي يجب أن نمنحه لأجسادنا حتى نتمتع بصحة جيدة، طوال المراحل المتغيرة من حياتنا؟ سواء كنت طالبة تحضر دروسًا عبر الإنترنت أو موظفة متخصصة في الشركة، ربة منزل لا تحصل على قسط من الراحة أبدًا أو ربما لم تكن مما سبق، ولكن بصفتك امرأة، فأنت بحاجة إلى معرفة التغذية المناسبة لك والأهم من ذلك، متى.

وكشفت الدكتور جانيش كادي، خبيرة التغذية الهندية، النوع الصحيح من النظام الغذائي الذي يجب أن تتناوله المرأة، حسب عمرها، وفقا لموقع timesofindia.

- المراهقات

بدءًا من الوقت الذي تكوني فيه مراهقة، فإن ما تأكليه سيحدد هويتك في السنوات القادمة لأن الاحتياجات الغذائية أصبحت الآن أعلى من أي وقت آخر في دورة حياتك.

نظرًا لأن سنوات المراهقة هي فترة النمو والتطور السريع، فإن تناول نظام غذائي متوازن أمر أساسي، لأن الغذاء الصحي ضروري لتحقيق التوازن الهرموني السليم.

يجب على المرء أن يحافظ على لياقته من خلال استهلاك الدهون الجيدة من الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون وما إلى ذلك.

إن بداية الدورة الشهرية في هذه المرحلة غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين، لذلك يتم تحميل الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين وتجنب الأطعمة السريعة التي تحتوي على السكر المكرر والمشبعة و الدهون غير المشبعة.

- أقل من 30

إذا كان عمرك أقل من 30 عامًا، فهذا هو الوقت المناسب لبدء زيادة تناول الكالسيوم، في حالة استمرار الجائحة في إفساد كمية فيتامين أشعة الشمس التي يمكنك امتصاصها، أضيفي فيتامين د إلى نظامك الغذائي لتمكين امتصاص الكالسيوم.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، فإن البروتينات الخالية من الدهون والحديد وفيتامين سي (لامتصاص الحديد) كلها ضرورية لك.

في حال كنت تخططين للحمل، فإن تناول المكملات الغذائية التي تتكون من فيتامين د، ب 12، الحديد، الكالسيوم وحمض الفوليك ضروريان.

يجب أن يشتمل النظام الغذائي المتوازن لجميع النساء في هذا العمر على بعض اللحوم والألبان والمأكولات البحرية والخضروات ذات الأوراق الخضراء والبقول والحبوب والفواكه الجافة والفاكهة الغنية بالحمضيات.

- الأربعينيات والخمسينيات

اجعلي الانتقال إلى سن اليأس سلسًا عن طريق الحد من الأطعمة الغنية بالملح والمواد الحافظة والدهون المشبعة، يجب على النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر أن يتناولوا مزيد من الكالسيوم والحديد، والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والكاكاو والشاي الأخضر والمزيد من الأطعمة التي تحتوي على ألياف مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الفيتامينات D و C ، هناك فيتامين آخر لا يمكن تجاهله مع تقدمنا في العمر وهو B12 وهو المسؤول عن الوظيفة العصبية وعادة ما يكون ناقصًا لدى النباتيين، لذا استكملي نظامك الغذائي بوعي بالغذاء المدعم بفيتامين B12 إذا لم تحصلي عليه بشكل طبيعي.

نظرًا لحدوث اضطرابات التمثيل الغذائي ونقص الفيتامينات في كثير من الأحيان في هذه الفئة العمرية، فإن اتباع نظام غذائي منخفض نسبة السكر في الدم وعالي البروتين مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمر ضروري.

- أكبر من 60

قد يكون العمر مجرد رقم ولكن إذا كنت ترغبين في الحفاظ على لياقتك ونشاطك حتى أكثر من 60 عامًا، فيجب أن تزداد كمية العناصر الغذائية في طعامك بشكل متناسب.

كامرأة في سنواتها الأخيرة، يجب أن يشمل نظامك الغذائي بالفعل كل ما هو موصى به أعلاه، وهذا يعني أن الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد والبروتين تحصل على نسبة كبيرة من الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والملح الزائد والتي يجب تجنبها.

الأطعمة الحارة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الحموضة، والكثير من الحلويات يمكن أن تؤدي إلى اختلال توازن السكر وفي النهاية مرض السكري.

يجب أن يدرك المرء أن تجنب منتجات الألبان بسبب عدم تحمل اللاكتوز ليس حلاً ويجب بدلاً من ذلك تناول منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والبروتينات.

نصائح مفيدة

بغض النظر عن عمرك، اشربي الكثير من الماء للحفاظ على جسمك رطبًا جيدًا.

أضيفي مشروبًا غذائيًا إلى نظامك الغذائي من أجل توازن صحي للعناصر الغذائية.

احصلي على قسط كافٍ من النوم حتى تشعري بالانتعاش.

حافظي على نشاطك من خلال ممارسة التمارين المناسبة للعمر وإيلاء أهمية متساوية لرفاهيتك العقلية.

إن أسلوب الحياة الذي يجمع كل هذا مع نظام غذائي صحي ومتوازن سيضمن لك الاستمتاع بالأنوثة في أي مرحلة من مراحل حياتك.

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