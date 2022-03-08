في يومها العالمي.. ماذا تحتاج المرأة من الرجل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ما تريده النساء من الرجال لا يزال هو السؤال الذي لم تتم الإجابة عليه لدى الجميع، ومع ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من الأشياء التي تحبها معظم النساء في الرجال.

وفي اليوم العالمي للمرأة نستعرض لكم الأشياء التي تحتاجها المرأة من الرجل، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

1. الحماية:

تحب النساء الحماية، لذا حاول إظهار ذلك لها بأكثر من طريقة لإثبات أنك ستكون منقذها إذا تعرضت لأي محنة.

2. المفاجآت:

تحب النساء المفاجآت سواء كانت الشوكولاتة أو رسائل الحب أو الهدايا أو حتى باقة من الزهور.

3. الشفافية:

لا يزال الصدق أفضل شيء بالنسبة للمرأة، لذا لا تكذب عليها أبدًا إذا كنت تفكر في بقاء علاقتكما للأبد ولكسب ثقتها.

4. الجسم المثالي:

الفتيات تفضل الرجل الذي يتميز بالجسم المتناسق، لذا يجب الاعتماد على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5. المظهر الجيد:

المظهر الرديء يجعل المرأة تبعد عن الرجل، لذا من الأفضل شراء وارتداء الملابس التي تناسبك حتى تتمكن من جذب أنظارها.

6. الرائحة الجيدة:

تفضل النساء شريك حياتها يكون بمظهر ورائحة جيدة، لذلك من الأفضل الاستحمام اليومي ووضع مزيلات العرق لمنع الرائحة الكريهة.

7. التشجيع:

دعم شريكك هو دور أساسي، لذا سواء كان شريكة حياتك بحاجة إلى دعم عاطفي أو عملي، يجب أن تكون متواجدًا لمساعدتها سواء من خلال الاستماع إليها، أو مشاركتها في اتخاذ القرارات الهامة أو تربية الأطفال أو الشؤون المالية.

8. إعداد الطعام بنفسك من أجلها:

تحتاج النساء إظهار الرجال اللطف والصبر والتفاهم والتعاطف والرحمة، ومن ضمن الأمور التي تظهر حبك لها هو إعداد الطعام بنفسك من أجلها.

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