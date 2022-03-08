طريقة عمل الجلاش باللحمه المفرومه.. وصفات مختلفة وسريعة لمذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجلاش باللحمة المفرومة، يعتبر من الأكلات المرتبطة بالعزائم، كونه لا يحتاج إلى وقت طويل للتحضير بمكونات سهلة وموجودة في المنزل، أو يمكن شراؤها وهناك أكثر من طريقة لإعداده، كما يمكن التنويع في وصفات الجلاش بشكل عام بطرق مميزة منها الحلو والحادق حسب الرغبة واختيار الأطعمة المفضلة في الوصفة.

وفي السطور التالية يعرض «هُن» طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي، وهي كالتالي:

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة

المكونات

جلاش

سمنة

لحمة مفرومة

بصل

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

فلفل أخضر رومى

ملح

فلفل أسود

كوب لبن

بيضة

طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة

بالنسبة للخطوات التي يجب اتباعها في طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، بأنه أولا يجب غسل اليدين جيدا واستخدام الأدوات بعد التأكد من نظافتها.

- تشويح اللحمة مع البصل المفروم والثوم المبشور في السمنة على النار مع استمرار التقليب يمكن الاستغناء عن الثوم لكنه يعطي مذاق جيد للحمة.

-أثناء تشويح اللحمة على النار مع البصل المفروم يتم إضافة القرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود والفلفل الرومي مع التقليب.

- أثناء وضع المكونات من اللحمة والبصل المفروم على النار، يتم دهن ورق الجلاش بالسمنة وتشكيل طبقة منه في صينية وإضافة خليط اللحمة المفرومة.

- يتم إضافة أوراق الجلاش المدهونة بالسمنة إلى الصينية الموجودة فيها طبقات من الجلاش واللحمة المفرومة في الخطوة السابقة.

- لجعل وجه الجلاش باللون الذهبي، يتم خلط البيض واللبن والملح والفلفل الأسود وأسقى الجلاش بالخليط، ونترك بيضة أخرى لدهن وجه الجلاش.

- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قطعيه مربعات، ثم أدخليه الفرن حتى تمام النضج ويتم وضعه في أطباق التقديم مع تشكيلة بالخضروات منها البقدونس الأخضر الطازج.

طريقة عمل الجلاش باللحمه المفرومه للشيف فاطمة أبو حاتي

تختلف طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة للشيف فاطمة أبو حاتي عن طريقة تحضيره للشيف نجلاء الشرشاب، من حيث تشكيلة وطريقة التقديم، وهي كالتالي:

المكونات

لفة جلاش

نصف كيلو لحمة مفرومة وش واحد

2 بصلة مقطعة مكعبات صغيرة

فلفل أخضر رومي شرائح

كوب لبن وشوربة

نصف ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملح

فلفل

بهارات سبعة

رشة قرفة

رشة زعتر

رشة سكر

جبن شيدر وموتزاريلا

2 ملعقة سمنة

زبدة وزيت

طريقة التحضير

- وضع السمنة على النار حتى تسخن ثم يضاف إليها البصلة وتشويحها تدريجيا، ثم إضافة الفلفل والزعتر والقرفة والبهارات السبعة لتأخذ لون دهبي بسيط.

- وضع اللحمة وتشويحها حتى يتغير لونها اللحمة ويضاف إليها الملح والسكر، ونقوم بتشويحها لتستوي بالكامل ثم يضاف إليهم الفلفل الرومي بتشويحة بسيطة ونرفعها من على النار.

- في صينية ألومنيوم نقطع الجلاش بنفس مقاس الصينية ودهنها بالمادة الدهنية وإضافة ورقتين مع الدهن، ثم نضع أوراق من كل جهات جزء من الداخل وجزء من الخارج مع إضافة الأوراق المتبقية بالتساوي حتى نصل لنصف الكمية مع دهنها.

- وضع الجبن على الحشوة وبعد التقليب ثم نضيفهم في منتصف الصينية ونستمر في رص الأوراق مع دهنها بالسمن ونترك فقط ورقتين ثم نقوم بتقفيل جهات الجلاش التي في أطراف الصينية وغلقها بآخر ورقتين مع دهنها وتقطيع الجلاش بسكينة حامية وقومي بإدخالها فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تصبح نصف سوا.

- خلط البيكنج بودر واللبن والشوربة وملح وفلفل وقومي بتوزيعها على الصينية وإعادتها للفرن مرة أخرى حتى تصبح باللون الذهبي، ثم يتم تقديمها.