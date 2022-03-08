علاج تورم القدمين عند كبار السن.. احذر ذلك العنصر في الطعام

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج تورم القدمين عند كبار السن، ربما هو الأمر الأكثر بحثًا عبر محركات البحث على الإنترنت، لإيجاد أفضل الطرق والحلول لعلاج تورم القدمين الذي يصيب العديد من الأشخاص مع التقدم في العُمر، لأسباب صحية، أو لتناول بعض الأدوية التي تؤثر بالسلب، أو لزيادة نسبة الأملاح التي تصل بهم لهذه النتيجة في النهاية، أو لزيادة الوزن.

ويرصد «هُن» في السطور التالية علاج تورم القدمين عند كبار السن، في المنزل، وفقًا لموقعي «مايو كلينك» و«webmd».

علاج تورم القدمين عند كبار السن

وقبل البحث عن علاج تورم القدمين عند كبار السن بنصائح وخطوات بسيطة في المنزل، عليك أولًا معرفة الأسباب.

أسباب تورم القدمين عند كبار السن

زيادة الوزن

يمكن أن يتسبب زيادة الوزن في الشعور بثقل القدمين ما يصل بها في النهاية إلى التورم.

التعرض للإصابات

التعرض للإصابات مثل الالتواء أو بعض الجروح قد يتسبب في تمزق الأوعية الدموية ما يصل في النهاية إلى تورم القدمين.

الإصابة ببعض الأمراض

قد يحدث خلل في وظائف الجسم، بسبب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل الضغط، والسكر، والفشل الكلوي، ما ينعكس في صورة تورم القدمين.

التهاب مفاصل الجسم

يمكن أن يؤدي التهاب مفاصل الجسم إلى حدوث تورم القدمين.

النقرس

يعتبر النقرس واحدا من الأمراض التي تسبب الإصابة بانتفاخ في القدمين.

بعض الأدوية

هناك بعض الأدوية التي تسبب تورم القدمين، مثل الأستروجين، الأدوية المضادة للالتهاب، المنشطات، وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

قصور الغدة الدرقية

ضعف أوردة الساق

خلل في الأوعية الدموية المسؤولة عن تغذية القدمين

بعد تحديد تلك الأسباب المؤدية لتورم القدمين عند كبار السن، يمكن معرفة سبل حلها، إذ أن التخلص من تلك المعاناة تتم بحسب السبب، لذا توجد بعض العلاجات المنزلية المستخدمة لعلاج تورم القدمين، وهي كالتالي:

علاج تورم القدمين عند كبار السن

علاج السمنة وزيادة الوزن

حاول التخلص من زيادة الوزن أو السمنة المُتسببة في حدوث ثِقل على القدمين للتخلص من التورم.

تجنب تناول الملح

حاول تقليل كمية الملح في النظام الغذائي الخاص بك، لتجنب عرض التورم.

تدليك القدمين

يمكن لتدليك القدمين باستخدام الزيوت الطبيعية، التخلص من التورم، لأنها تحسن الدورة الدموية وتساعد على تدفق الدم إلى القدمين.

الجوارب الضاغطة

يمكن لارتداء الجوارب الضاغطة ورفع القدمين أثناء الجلوس، المساعدة في علاج التورم.

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة التمارين الرياضية تساعد على تدفق الدورة الدموية في الجسم خاصة القدمين.

تعديل النظام الغذائي

يمكنك اختيار النظام الغذائي الأمثل للمساعدة في علاج التورم، فقط اختار الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة.