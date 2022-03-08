طريقة عمل الفراخ البانية.. «مكونات بسيطة وسهلة وطعم حكاية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفراخ البانية من أكثر الوجبات سهولة وسرعة في التحضير، فضلًا عن أنها المفضلة لدي الأطفال والكبار، بجانب أنها تحتوي على فوائد عديدة، ومن خلال هذا التقرير نعرض أكثر من طريقة لعمل الفراخ البانية بمكونات سهلة وبسيطة ومذاق شهي.

طريقة الفراخ البانية للشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير

كيلو بانية فراخ

علبتين زبادي

2 معلقة سويت شري صوص

معلقة كبيرة زعتر

معلقة كبيرة بصل بودرة

معلقة كبيرة ثوم بودرة

ملح

فلفل أسود

حبهان بودرة

نصف كوب من النشا

نصف كوب من شوفان مفروم

ونصف كوب من البقسماط

نصف كوب دقيق

زيت للقلي

طريقة التحضير

لطريقة عمل الفراخ البانية بوصفة فاطمة أبو حاتي، هي التالي: نحضر بولا كبيرة ونضع الزبادي والملح والزعتر والفلفل والبصل والحبهان والثوم البودرة والشرى صوص ونخلط المكونات مع بعضها جيدًا، وبعد ذلك نحضر البانية ونضعه في التتبيلة.

يتم تغطية البانيه ونتركه ساعتين لتتبيل، ونحضر بولا كبيرة أخرى ونضع الدقيق والبقسماط والشوفان والنشا ونقلبهم، ثم نتبلهم بملح وبصل وثوم بودرة ونقلبهم مرة أخرى.

بعد ذلك نحضر البانية ونضعه في خليط الدقيق والبقسماط في طبق كبير، وبعد عمل كل الكمية، نضع طاسة على النار بها كمية من الزيت الساخن لتحمير البانية ، ونضعه في طبقي التقديم ويقدم.

طريقة عمل الفراخ البانية لنجلاء الشرشابي

المكونات

بانية فراخ

معلقة كبيرة ثوم بودر

معلقة كبيرة بصل بودر

عصير ليمون

كاري

كركم

ملح

فلفل أسود

بقسماط

بيض

مية بصل

نشا

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبير ونضع صدور الفراخ والثوم والبصل البودر وعصير الليمون والكاري والكركم والملح والفلفل الأسود وماء البصل ونقلب جميع المكونات مع بعضها ونتركها لمدة ساعتين.

ثم نحضر 3 أطباق كبار ونضع البقسماط والنشا في طبق، والدقيق والنشا في الطبق الأخر، والبيض المخفوق في طبق، مع الملح والفلفل الأسود وشطة حسب الرغبة ونقلبهم، ونحضر البانية ثم نضعه في طبق الدقيق وبعد ذلك في البيض ثم البقسماط، وبعد الانتهاء من كل الكمية، نحضر طاسة كبيرة بها كمية زيت سخن وننزل بصدور الفراخ المتبلة ونسوية، ثم نقدمه في أطباق التقديم مع الصوص.

طريقة عمل الفراخ البانية لعلاء الشربيني

المقادير

2 كيلو صدور فراخ

مياه 3 ثمرات طماطم

مياه 3 بصلات

ملح

بابريكا

بهارات ثوم

وبصل بودر

فلفل أسود

لبن

بيض

بقسماط

دقيق

طريقة التحضير

نحضر بولا كبيرة ونضع نصف كمية مياه البصل والطماطم، مع ملح وثوم وبصل بودر وبابريكا وبهارات وفلفل أسود ونقلبهم جيدًا، ونحضر صدور الفراخ ونضعها في التتبيلة ونقلبها جيدًا وتترك لمدة نصف ساعة، ثم نحضر 3 طبق كبير ونضع في الأول الدقيق والثاني البقسماط والثالث البيض والفلفل الأسود والملح ولبن ونقلبهم.

ثم بعد ذلك نحضر صدور الفراخ المتبلة ونضعها أولًا في الدقيق ثم نضعه في البيض وبعد البقسماط، وبعد الانتهاء من كل الكمية، نحضر طاسة بها كمية من الزيت الساخن ونضع البانية للتحمير، ونقدمه ساخنًا مع مكرونة بصلصة.

فوائد صدور الفراخ

للفراخ فوائد هامة لجسم الإنسان، منها المساهمة في بناء عضلات الجسم، وتعزز النوم بشكل صحي، وتساعد في بناء خلايا الدم الحمراء، وتعزز فقدان الوزن بشكل صحي، وتقلل من الإجهاد، وتساعد في تقليل الشهية، وتحتوي على نسبة عالية من البروتين.

كما أنها تعزز من صحة الجهاز المناعي، وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، وتساهم في فقدان الوزن، وتساعد في تقوية العظام، وتعمل على خفض الكوليسترول في الدم.