أفكار هدايا عيد الأم بسيطة.. «خفف عنها شغل البيت واشترلها كريم ترطيب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن يوم عيد الأم الموافق 21 مارس، ما يجعل الكثير من الناس يبحثون عن أفكار هدايا لعيد الأم بسيطة لتقديمها للأمهات احتفالا بهن وللتعبير عن مدى الحب والامتنان، إذ يحاول الأبناء إسعادهن من خلال اختيار هدايا مناسبة، وفي نفس الأمر بتكلفة غير باهظة خاصة بالنسبة للصغار.

أفكار هدايا عيد الأم بسيطة

وترصد «هن» أفكار هدايا عيد الأم بسيطة، حتى يستطيع الأبناء شراء هدية مناسبة للأمهات وإدخال السعادة بداخلهن، وهي كالتالي:

- يمكن شراء أدوات الصلاة سواء سبحة أو إسدال أو سجادة.

- شراء باقة من الزهور تحتوي على ورد وشوكولاتة.

- شراء مستحضرات تجميل سواء مكياج أو كريمات ترطيب، للصباح والمساء للحفاظ على بشرتها أو واقي الشمس.

- حجز يوم في صالون التجميل أي الكوافير للأم لعمل كل ما تريد.

- من أفكار عيد الأم البسيطة أيضا، شراء كتب تفضلها الأم سواء ثقافية أو للطبخ.

- تبني قطة من أحد الأماكن بلا مأوى.

- شراء طقم أكواب زجاجية أو مج يحتوي على شكل مختلف.

- يمكن شراء نظارة للحماية من الشمس، أو نظارة في حال كان لديها ضعف نظر.

- من الممكن وضع مبلغ مالي داخل بوكس صغير.

- حجز موعد عشاء في مكان مميز كانت ترغب في الذهاب إليه.

- إكسسوارات من الفضة.

- محفظة مميزة.

- شنطة أو حذاء.

- طباعة صورة عائلية ووضعها في إطار مميز.

أفكار هدايا عيد الأم المتنوعة

- سكارف أو شال.

- ميدالية فضة تحمل اسمها أو صورة لها أو للعائلة.

- جهاز للاستماع إلى القرآن الكريم.

- من الممكن وضع مبلغ مالي داخل كوبون لإحدى محال الملابس لشراء ما يناسبها منه.

- الحجز في مركز صحي يقدم لها الخدمات المتنوعة من سبا أوالمساج أوعلاج للبشرة والجسم.

- شراء منتجات للعناية بالشعر سواء شامبو أو كريم أو صبغة.

- من الممكن شراء أدوات للمطبخ كانت ترغب فيها سواء طاسة أو حلة أو غيرهما.

- يمكن شراء ساعة ذكية لقياس النبض والأوكسجين في الدم لمتابعة صحتها بشكل دائم.

- إذا كانت الميزانية تسمح يمكن شراء لها هاتف ذكي يكون حجمه كبير لتتمكن من الرؤية بوضوح أو تابلت للاستخدام الشخصي.

- من الممكن الحجز للسفر في أي مكان جديد لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

- يمكن التخطيط لتجميع العائلة من الأقارب في المنزل وشراء وجبات جاهزة من الخارج.

- من الممكن شراء لها كرسي ليزي بوي أو وسادات صحية لها.

- شراء ماكينة قهوة جديدة سواء تعمل بالكابسولات أو بالحليب والاسبرسو.

هدايا عيد الأم البسيطة

- يمكن شراء حلة صحية أو أجهزة القلي بدون زيت أو ميكروويف.

- في كل الأحوال يجب شراء كارت معايدة ووضعه مع الهدية وكتابة به رسائل لها تعبر عن مدى الحب والامتنان لها.

- في حال كنت لا تستطيع تقديم لها أي هدية فمن الممكن الاتفاق على عمل جميع مهام المنزل لمدة يومين.

- يجب جعلها في هذا اليوم لا تنفذ أي مهام في المنزل فيمكن مع تقديم الهدية شراء طعام من الخارج.

- يمكن الاتفاق مع أحد خبراء التجميل أن تأتي إلى المنزل خصيصا لها، وعمل لها باديكير وطلاء الأظافر وأي أمور أخرى حسب ما تريد.

- يمكن شراء لها عطور لنفسها أو معطرات للمنزل بشكل عام.