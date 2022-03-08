الامارات | شمسة صالح: المرأة الإماراتية تتمتع بكامل حقوقها بدعم القيادة الرشيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شمسة صالح: المرأة الإماراتية تتمتع بكامل حقوقها بدعم القيادة الرشيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الأمين العام لمجلس للإمارات للتوزان بين الجنسين المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة شمسة صالح أن المرأة الإماراتية تتمتع بكامل حقوقها التي وفرتها القيادة الرشيدة بالدولة من خلال إنصاف التشريعات

والسياسات لها فهي تملك الاستقلالية المادية وحرية الحركة والتنقل وتتساوى في الأجور مع الرجل الذي يماثلها في الوظيفة فضلا عن العديد من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في ملف التوزان بين الجنسين

والذي يضعها في الصدارة العربية والإقليمية بلا منازع.

و قالت شمسة صالح في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي إن أفضل إهداء للمرأة الإماراتية هو تصدر دولة الإمارات لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام

2022" الصادر عن البنك الدولي وحصولها على العلامة الكاملة "100 نقطة" في محاور التقرير الخمس الرئيسية وهي حرية التنقل أماكن العمل الأجور ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي.

و أضافت أن شعار"كسر التحيز" الذي يأتي عنواناً لليوم العالمي للمرأة لعام 2022 فرصة هامة للمجتمعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة والصور النمطية من خلال تسليط الضوء على إنجازات المرأة وأدوارها الفعلية

ليس فقط على مستوى الحكومات وإنما على مستوى المجتمعات والأفراد .. مشيرة إلى أن هذا التصحيح مسؤولية وطنية وأخلاقية في المقام الأول كونها تسهم بشكل مباشر في أن نحيا داخل مجتمعات منصفة

تؤمن بالتنوع وبأهمية الفرد وإسهاماته الفاعلة بغض النظر عن نوعه الاجتماعي.

وثمنت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوزان بين الجنسين دور القيادة الرشيدة وإيمانها الراسخ بتأثير المرأة وأهمية مشاركتها في كل المجالات والحرص على تأهيلها لأدوار المستقبل واحتفائها الدائم بكل

بإنجازتها .

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