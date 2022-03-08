في اليوم العالمي للمرأة.. 9 نساء الأكثر تأثيرا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - 8 مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، للاعتراف بإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وتقديرًا ودعمًا لحقوقها، والتوعية بنضالها عالميًا.

وداخل كل سيدة طموح وأهداف تريد أن تصبح قوة العالم بين يدها، وهناك 10 نساء هن الأبرز المؤثرات على مستوى العالم، بحسب ما ذكره مجلة "فوربس".

1-الملكة رانيا

ملكة المملكة الأردنية، تعتبر من السيدات المهتمين بحقوق المرأة والطفل، وقضت الكثير من الوقت للارتقاء بالتعليم من أجل مستقبل أفضل للأطفال، بالإضافة إلى أنها حرصت على نشر الثقافة العربية و الإسلامية، نظرا لهذه الجهود حصلت على جائزة الشمال من المركز الأوروبي.

2-إلين جونسون ليبرا

هي الرئيسة السابقة لـ ليبيريا، خدمت سابقا في منصب وزيرة المالية، كما أنها أول امرأة تحكم دولة إفريقية، بالإضافة إلى أنها احتلت المركز الأربعين في قائمة أقوى نساء العالم بحسب ما جاء في مجلة فوربس، كما حصلت على جائزة نوبل للسلام لعام 2011.

3-ملالا يوسف

ناشطة باكستانية ساهمت في مجال تعليم الإناث، اشتهرت بدافعها عن حقوق الإنسان وخاصة التعليم وحقوق المرأة، وتعتبر أصغر فتاة حاصلة على جائزة نوبل للسلام.

4-أوبرا ونفيري

مقدمة برامج حوارية أمريكية، وممثلة مسرح، ترشحت أوبرا من قبل جمعية الدفاع عن حقوق الحيوانات و جمعية الإنسان للمعاملة الأخلاقية للحيوانات، نظرا لمساعدتها الدائمة لهم، بالإضافة إلى حصولها على جائزة سيسيل بي دوميل من هوليود للصحافة الأجنبية.

5-ميشيل أوباما

زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومحامية، تعتبر أول سيدة إفريقية تدخل البيت الأبيض، كما أنها من أغنى سيدات العالم حسب ما جاء في مجلة فوربس، أما عن إنجازاتها قامت ميشال بزيارة الملاجئ، وإطعام الفقراء، بالإضافة إلى مساعدتها في إظهار حقوق المرأة و إعطاءها كافة متطلباتها.

6-إيلن دي جينيريس

مذيعة، وممثلة، وكاتبة أمريكية، نالت إعجاب الكثير من الأشخاص نتيجة الأعمال الخيرية والدعم التي تقوم به من خلال برنامجها الشهير "إيلن"، حصلت على وسام الحرية من الرئيس السابق باراك أوباما.

7-عهود الرومي

حصلت على منصب وزيرة السعادة في الإمارات، عملت على تحقيق السعادة بين شعبها من خلال تفعيل كافة الوسائل التي تضمن سعادة شعبها.

8-فريدا كاهلو

رسامة شهيرة ولدت في أحد ضواحي كويوكان المكسيك، تركت بصمة في عالم الفن لأنها تعبر عن الحياة الواقعية للمرأة البسيطة، وأصبحت رمز للمرأة العملية البسيطة.

9-أنجيلا ميركل

المستشارة الألمانية السابقة، من ضمن السيدات الأكثر تأثيرا في العالم، إذ حصلت على الكثير من الجوائز من عدة دول مثل الهند، إيطاليا، النرويج، المملكة العربية السعودية.

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