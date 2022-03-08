ما قصة الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس كل عام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - في 8 مارس من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، والذي يشهد الاحتفال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، كتقدير لدور المرأه في مختلف نواحي الحياة، ولم يكن هذا الأمر منحة لها بل حصلت علية بعد مشقة حتى استحقت ذلك.

وجاء الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجحون أن اليوم العالمي للمرأة كان إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة عام 1856 حيث خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية التي كانت تحدث لهم ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين عن السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية

وعادت المظاهرات مجدداً بعد ذلك بعقود وتحديداً في يوم 8 مارس 1908 من عاملات النسيج اللاتي جبن شوارع مدينة نيويورك لكن الحملة كانت مختلفة حيث قمن هذه المرة بالتظاهر بقطع من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية، وطالبت المسيرة بتخفيض ساعات العمل ومنح النساء الحق في الاقتراع ومنع تشغيل الاطفال، وهي مطالب تم تحقيقها.

وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة لإحياء ذكرى خروج مظاهرات نيويورك سنة 1909 وقد ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوربية إلى تخصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة، وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن، وأيضا يتم الاحتفال بطرق مختلفة في كل دولة.

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