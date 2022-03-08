الجرأة عنوان الموضة النسائية هذا الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد الجرأة عنوان الموضة النسائية في ربيع وصيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة مثيرة تعكس تحررها وتفرد أسلوبها.

وأوضح معهد الموضة الألماني أن مفردات الموضة النسائية هذا العام تتمثل في الملابس، التي تساير خطوط الجسم، والملابس الكاشفة، وهو ما يتحقق من خلال القصات الضيقة والقصيرة والخامات الشفافة ومواضع القطع “Cut-outs”، والتي تبرز أنوثة المرأة وتبوح بأسرارها.

وعلى الجانب الآخر، هناك اتجاه مضاد يشهد رواجا كبيرا هذا العام أيضا، ألا وهو الملابس ذات القصة الواسعة، والتي تمنح المرأة إحساسا بالراحة. وتتمثل مفردات هذا الاتجاه في السروال الرياضي والفساتين والقمصان الفضفاضة والأحذية المسطحة.

وبشكل عام، تمتاز الموضة النسائية هذا الموسم بالأناقة والفخامة؛ حيث إنها تأتي مرصعة بالترتر أو تتألق بالخامات الشبكية اللامعة.