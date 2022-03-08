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الامارات | نقص فيتامين ب 12: 3 علامات في بطنك تشير إلى "النقص الضار"

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ترجمة: آمنة القحطاني 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين ب 12: 3 علامات في بطنك تشير إلى "النقص الضار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كما هو الحال مع الكثير من الفيتامينات ، لا يستطيع جسمك إنتاج فيتامين ب 12 عضوياً. لذا ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الحصول على الفيتامين من الطعام و يحدث نقص

 

فيتامين ب 12 الشائع نسبياً عندما لا  تحصل على التغذية المناسبة أو عندما لا يستطيع جسمك امتصاص ما يكفي منه‪.‬

 

وفقاً لموقع «اكسبرس » البريطاني ‬يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12  إلى مشاكل "خطيرة" مثل الاكتئاب و فقدان الذاكرة لذلك من المهم اكتشاف هذا النقص مبكراً .

 

و تمن جانبها تؤكد كلية الطب بجامعة هارفارد أنه قد يكون هذا النقص  مخفي ولا يظهر بوضوح لاسيما أن الأعراض تظهر تدريجيًا ، إلا أنه من المهم علاجها كي لا تؤدي إلى ضرر 

 

حيث تتمثل إحدى طرق اكتشاف العلامات في معرفة الأعراض المحتملة ، بما في ذلك مشاكل البطن و  فيما يلي ثلاث مؤشرات  تحذيرية تساعدك على اكتشاف نقص فيتامين

 

ب 12 

 

أعراض البطن

 

وفقًا لـ Hopkins Medicine ، يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12 أعراضًا تشمل:

• غثيان

• قلة الشهية

• إسهال

 

عندما يتعلق الأمر بفقدان الشهية ، توضح NHS أن هذه العلامة يمكن أن تكون مصحوبة أيضًا بفقدان الوزن و من الصعب معرفة مدى سرعة تطور النقص حيث يمكن أن يختبر

 

الأشخاص بداية سريعة في بعض الحالات وبطء في حالات أخرى.

 

أعراض أخرى

 

و على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12 ، إلا أن هذه ليست العلامات التحذيرية الوحيدة حيث تشارك NHS أن الأعراض الأخرى تشمل شحوب و

 

اصفرار بشرتك ، التهاب اللسان واحمراره ، قرحة الفم ، بدبابيس وإبر ، تغييرات في طريقة مشيك وتتحرك ، رؤية مشوشة ، التهيج ، الكآبة ، تغييرات في طريقة تفكيرك وشعورك

 

وتصرفك ،تراجع في قدراتك العقلية كالذاكرة والفهم والحكم.

 

العلاج

 

يوصي الخبراء بعلاج النقص فور اكتشافه حيث أنه كلما تركت نقص فيتامين ب 12 دون علاج فترة أطول  ، زادت احتمالية التعرض لـ "ضرر دائم".

 

و يتم علاج نقص الفيتامين اعتماداً على حالتك الشخصية و علاج السبب المؤدي إلى هذه الحالة حيث يتم عمل تحاليل دم قبل و بعد العلاج بحوالي 10 إلى 14 يومًا  لتقييم الحالة

 

و مدى تطورها .

 

ومع ذلك ، غالباً ما ينجح علاج أغلب المرضى بشكل عام بالحقن أو المكملات الغذائية لتعويض الفيتامين المفقود و  زيادة المصادر الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل

 

اللحم و الأسماك كالسلمون و القد، ومنتجات الألبان كالحليب والبيض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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