الامارات | قائمة الحيوانات التي تصاب بفيروس كورونا تصل إلى 29 نوعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الحيوانات التي تصاب بفيروس كورونا تصل إلى 29 نوعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف الخبراء أن قائمة الحيوانات التي تصاب بفيروس كورونا قد وصلت الآن إلى 29 نوعا منذ بداية الوباء.

وجاء في تقرير لصحيفة فيلادلفيا انكويرر أن القائمة تزايدت بشكل مطرد، ومن بين الأنواع التي تشملها القائمة القطط والكلاب والقوارض والنمور والفئران وثعالب الماء وأفراس النهر.

ومع أنه لم يتم إثبات أن هذه الحيوانات تنقل الفيروس للبشر في معظم الحالات، بدا في حالتين، على الأقل، أن هذا ممكن.

ونشرت حيوانات المنك الفيروس بين البشر، وفي دراسة كندية جديدة، حدد الخبراء شخصا ثبتت إصابته بالفيروس بعد "اختلاط وثيق" بأحد حيوانات الغزال ذي الذيل الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبر السار هو أنه مع جميع المتحورات المعروفة التي انتشرت بين البشر، ظلت اللقاحات جيدة للغاية في الوقاية من الحالات المرضية الشديدة التي تنجم عن الفيروس.

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