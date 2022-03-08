عبارات تهنئة اليوم العالمي للمرأة 2022: لكِ ألف تحية فلا حياة أو أمل دونك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في 8 مارس من كل عام، يحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب» على تداول عبارات الـ تهنئة اليوم العالمي للمرأة 2022 لجميع السيدات، للإشادة بدورهن وجهودهن البارزة المبذولة، سواء كانت أم ترعى منزلها أو سيدة أو فتاة تكافح في مجالات العمل المختلفة.

أجمل عبارات الـ تهنئة في اليوم العالمي للمرأة 2022

تتعدد عبارات الـ تهنئة في اليوم العالمي للمرأة 2022، احتفاءً بتلك المناسبة، ومن بينها: «بكامل المحبة والفخر نرفع أسمى التهاني وعبارات الشكر إلى كل سيدة، فأنتِ يا سيدتي وأنتِ يا آنستي لؤلؤة الوطن فلا حياة دونك ولا أمل دونك ولا ضحكة دونك، ولا دفئ في هذه الحياة دونك».

تهنئة أخرى لليوم العالمي للمرأة 2022، وهي: «نستحضر اليوم تضحياتك دورك، أحلامك، أوجاك، همومك، شجونك، دون أن ننسى دموعك وآهاتك، تحية لكِ يا مَن أعطيت معنى للحياة، تحية لكِ يا مَن زدت الكون غنى، إلى التي تشرق لها الشمس مدى الدهور، التي تحني لها كل الزهور، لكِ مني ألف تحية، كل عام وأنت بخير يا شعلة المجد».

ومن بين جمل التهنئة المتداولة أيضا: «أزف أجمل التهاني وأطيب الأماني لكل امرأة على سطح هذا الكوكب لك منا أسمى عبارات التقدير والامتنان والعرفان على عطائك كل عام وانتب ألف خير».

وغيرها من العبارات التي يتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أشعار للأديب نزار قباني وكتابات لغسان كنفاني، أو أغاني تعبر عن هموم السيدات أو دور الأمهات.

اليوم العالمي للمرأة

يرجع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إلى قصة مرّ عليها أكثر من قرن، حينما خرجت الآلاف من السيدات في عام 1857، وتظاهرن في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية اعتراضًا على ظروف العمل التي تم وصفها بأنها غير إنسانية، إذ كن يعملن لمدة 16 ساعة في اليوم مقابل 10 ساعات فقط للرجال، لذا توج نضالهن بنقاش مع المسؤولين حول أزمة المرأة العاملة، وكان ذلك في الثامن من مارس، لذا أصبح يومًا عالميا يحتفى به وبنضال السيدات والمساواة مع الرجال.

شعار اليوم العالمي للمرأة 2022

وبعد كل هذه السنوات والأجيال لا زالت مطالب النساء في المساواة مع الرجال مستمرة، حتى أن شعار اليوم العالمي للمربأة 2022 هو «كسر التحيز»، خاصة في بيئة العمل والمساواة بين الجنسين والضغط من أجل تحقيق ذلك بكل السبل وإبراز دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات.