موعد عيد الأم 2022 في مصر.. اعرف أصل الاحتفال وسبب اختيار اليوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص يوم 21 مارس للاحتفال بعيد الأم في مصر، وتحتفل به عدد من الدول أيضا في العالم، فيما تختلف بلدان أخرى، ويعود اختيار هذا اليوم بالبلاد إلى الصحفي الراحل علي أمين وشقيقه مصطفى أمين مؤسسي جريدة «أخبار اليوم»، بعد أن دعا الأول بتخصيص يوم للاحتفال بالأم داخل المقال الخاص به «فكرة» في 9 ديسمبر 1955، وهو اليوم نفسه الذي يشهد موعد عيد الأم 2022 في مصر.

موعد عيد الأم 2022 في مصر

وجاء مقال علي أمين عن موعد للاحتفال بعيد الأم بعد زيارة سيدة له حكت عن قصتها وترملها عندما كان أبناءها صغار، إذ قررت عدم الزواج وتكريس حياتها لأجلهم حتى تخرجوا في الجامعة وتزوجوا ثم الاستقلال بحياتهم ولكنهم انصرفوا عنها، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

وكتب على أمين، في مقاله «فكرة»،: «لم لا نتفق علي يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم، ونجعله عيدا في بلادنا وبلاد الشرق، وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة، ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا يا أمي».

وأضاف علي أمين: «لماذا لا نشجع الأطفال في هذا اليوم أن يعامل كل منهم أمه كملكة فيمنعوها من العمل.. ويتولوا هم في هذا اليوم كل أعمالها المنزلية بدلا منها ولكن أي يوم في السنة نجعله عيد الأم؟».

اختيار موعد عيد الأم في مصر

واختار القراء بعد نشر مقال عيد الأم، أن يكون يوم 21 مارس، كونه بداية فصل الربيع أي أنه يشبه الأمهات من العطاء والصفاء والخير.

وشهد يوم 21 مارس عام 1956 أول احتفال بعيد الأم، ولهذا السبب خرجت هذه الفكرة من مصر، ثم انطلقت إلى بلاد الشرق الأوسط.

احتفال المصريين بعيد الأم

ومنذ اختيار يوم 21 مارس موعد عيد الأم في مصر، بدأ الناس بالاحتفال به عن طريق شراء الهدايا للأمهات وتقديمها لها وقضاء يوم معها مختلف، من أجل التعبير عن الحب والامتنان وعن مدى التقدير لما فعلته من تضحيات.

وفي عام 1991، اتجهت الدولة لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، تزامنا مع يوم عيد الأم، وفي عام 2010، قررت وزارة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة من أجل اختيار المرشحين في مسابقة عيد الأسرة والتي تتوافر فيهم الشروط، وفي عام 2015، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه على تكريم الأمهات المثاليات، وكذلك أفضل أمهات بديلة والأمهات ذوات الاحتياجات الخاصة وقرر منحهن وسام الكمال من الطبقة الثانية ومبالغ مالية، وحتى الآن.

وأثبتت الدراسات أن المصريين القدماء كانوا يقدرون المرأة ويحترمون الأم ويهتمون باحتياجاتها وظهر ذلك واضحا في البرديات والمكتوب عليها من حب الزوجة والإخلاص إليها وللمنزل، إذ أنه واجب على الرجل وتوفير لها جميع المتطلبات لها.

كما سبق وتم العثور على ورقة كتبها طفل فرعوني، وهي إحدى رسائل تل العمارنة للقدماء المصريين والتي كان يحتفل فيها بعيد أمه وهو ما يدل على الاحتفال أن الفراعنة كانوا يحتفلون بعيد الأم.

عيد الأم 2022

وجدير بالذكر أن أيام قليلة تفصلنا عن موعد عيد الأم 2022 في مصر، إذ يجب على الأبناء البدء بالاستعداد لهذا الاحتفال/ من خلال شراء الهدايا لتقديمها لها للتعبير عن مدى حبهم لها.