لأول مرة.. حركة طالبان تهنئ النساء باليوم العالمي للمرأة 2022

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في سابقة تعد الأولى من نوعها، هنأت حركة طالبان النساء باليوم العالمي للمرأة 2022، إذ نشرت وكالة «سبوتنك الروسية» البيان الصادر، اليوم، عن الحكومة الأفغانية، التي تقودها حركة طالبان، متمنية أن يكون «يومًا ميمونًا لجميع النساء».

طالبان لنساء العالم: يومًا ميمونًا

وتطرق بيان حركة طالبان لتهنئة النساء باليوم العالمي للمرأة 2022 إلى تأثير القتال في دولة أفغانستان على النساء بشكل سلبي وضار خصوصا على حياتهن في البلاد، ولذا أعربت حكومة طالبان عن أملها في أن توفر ظروف معيشية وصفتها بـ«اللائقة والمواتية» للنساء.

يذكر أن حركة طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021، تحاول إبراز تغييرها عن حكومتها الأولى، ومنحها الحرية للنساء، وأن الأوضاع لن تعود كما كانت في السابق بحرمانهن من كل حقوقهن خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001، إذ وعدت طالبان بأنها ستكون أكثر مرونة في منحها للنساء حقوقهن.

اليوم العالمي للمرأة 2022

يحتفل العلم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، والذي يرتكز هذا العام على كسر التحيز، وخصوصا في التمييز لصالح الرجال على النساء، والضغط من أجل المساواة بين الجنسين.

واحتفل محرك البحث الشهير «جوجل» باليوم العالمي للمرأة 2022 عبر نشر مقطع فيديو متحرك يتضمن 7 وجوه للنساء في مختلف المجالات اللاتي يعملن بها، إذ سلط الضوء على الأم العاملة والجراحة برفقة طاقم التمريض، وأخرى تعمل في مجال التصوير، والسيدة التي ترعى الحدائق وأيضا أطفالها، وأخرى تعمل في مجال الميكانيكا برفقة ابنتها التي ترى ما تفعله الأم وتتعلمه.

كما أظهر فيديو «جوجل» الكثير من المهن التي تشارك فيها النساء والرجال على نحو متساو، وهو ما جاء اليوم العالمي لأجله، لمنع تهميش دور السيدات، ولذا فالاحتفال لا يخص دولة بعينها أو منظمة محددة، فهو حق لجميع النساء في شتى بقاع الأرض.