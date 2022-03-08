الجينز ذو الأرجل القصيرة والواسعة نجم موضة الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل السروال الجينز ذو الأرجل القصيرة والواسعة نجم الموضة النسائية في ربيع/صيف 2022 ليمنح المرأة إطلالة عصرية تتسم بالعملانية والراحة.

وأوضحت مجلة “Elle” أن السروال الجينز ذا الأرجل القصيرة والواسعة يأتي بأطوال مختلفة، إما تحت الركبة بقليل أو حتى منتصف الساق أو وصولا إلى الكاحل على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن القصة الواسعة للأرجل تسلط الضوء على الوسط، مما يمنح القوام مظهرا مفعما بالأنوثة.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجينز ذا الأرجل القصيرة والواسعة يتناغم مع القطع الفوقية ذات القصة الضيقة أو القطع الفوقية ذات القصة القصيرة مثل التوب القصير “Cropped Top”.

وفيما يتعلق بالأحذية المناسبة، أشارت “Elle” إلى أنه يمكن تنسيق السروال الجينز ذي الأرجل القصيرة والواسعة مع حذاء رياضي للحصول على إطلالة كاجوال وعملية، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع حذاء لوفر أنيق. كما يمكن الحصول على إطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة والفخامة من خلال تنسيقه مع صندل ذي إبزيم حول الكاحل.