جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة 2022 بفيديو متحرك: لكن التحية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل محرك البحث الشهير «جوجل» باليوم العالمي للمرأة 2022 من خلال «فيديو متحرك»، يبرز دور السيدات في مختلف المجالات، إذ بدأ بالأم العاملة ومنتهيًا بالعاملات في مجال التصوير، بارزًا في صورته الرئيسية النساء من كل شكل ولون ومن مختلف الطبقات والمعتقدات، فلكل سيدة منهن التحية فيما أنجزت.

وأظهر الفيديو الأم التي تحمل رضيعها على يد وباليد الأخرى ترعى عملها على «لاب توب»، وتراقب ابنها المتواجد على الأريكة خلفها يلهو، بارزًا دور الأم العاملة أو التي ترعى أبنائها.

7 وجوه نسائية في احتفال جوجل باليوم العالمي للمرأة 2022

ثم تتجه الصورة لأخرى متحركة أبطالها طبيبة جراحة وطاقم تمريض من النساء، إذ أن للسيدات باع في هذا الشأن.

الصورة الثالثة، لامرأة ترعى الحديقة والأولاد الذين يلعبون في الخلف على الأرجوحة، وأخرى لفتاة تصلح الأشياء وتعيد صيانتها، متضمنا أيضا المرأة العاملة في دور الأزياء والتي تصمم أرقى الملابس، وأخرى تعمل في مجال الميكانيكا رفقة ابنتها، كما لم يغفل عن السيدات اللائي يعملن في مجال التصوير ويضفن بصماتهن المميزة.

اليوم العالمي للمرأة 2022

في الثامن من مارس بكل عام، يحتفل العالم بالمرأة منذ 1908، ولكل عام أهدافه وشعاره، وفي اليوم العالمي للمرأة 2022 رُفع شعار «كسر التحيز»، وزيادة التأكيد على المساواة بين الجنسين، وعليه وجوب كسر التحيز الذي يعيق ذلك ويعرقل تقدم المرأة في المجالات المختلفة، ملقيا الضوء على الفتيات والسيدات اللاتي حققن بالفعل إنجازات كبيرة لا يجب الإغفال عنها.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة لا يخص دولة بعينها أو منظمة معينة، كما أنه ليس هناك حكومة أو منظمة غير حكومية أو مؤسسة خيرية أو مركزا إعلاميا مسؤولا عن ذلك اليوم، وتبرز أهداف العام الحالي في جمع التبرعات للجمعيات الخيرية المهتمة بالإناث، وكذلك الاحتفال بإنجازات السيدات والفتيات.