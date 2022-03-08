أسباب ظهور بقع بيضاء على الجلد عند الأطفال وطرق علاجها

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهور بقع بيضاء على الجلد من أكثر الأعراض المقلقة عند الكثير من الآباء والأمهات، بمجرد ظهورها على أبنائهم، خوفًا من أن تكون عرضًا لأحد الأمراض الخطرة، لذلك في هذا التقرير نوضح أسباب ظهور البقع البيضاء على الجلد عند الأطفال، وفقًا لموقع «هيلث لاين».

الأسباب الأكثر شيوعًا في ظهور بقع بيضاء على جلد

يرجع سبب ظهور هذه البقع إلى العديد من الحالات المختلفة، عادة لا تكون مدعاة للقلق ويمكن علاجها في المنزل.

1- تظهر «السعفة المبرقشة» وهي عدوى فطرية شائعة تصيب الجلد، وتظهر على شكل بقعٍ بيضاء، وتكون أكثر وضوحًا على البشرة الداكنة، مع ازدياد حجمها بمرور الوقت.

2- الجفاف من أكثر الأعراض الشائعة الأخرى المسبب لظهور تلك البقع.

3- الخميرة، جميع البشر لديهم خميرة مجهرية تعيش على جلدهم، لكن بالنسبة للأشخاص المصابين بالسعفة المبرقشة يعانون من فرط نمو الخميرة لديهم، قد يكون ناتجًا عن التعرق المفرط وارتفاع الحرارة والرطوبة وضعف جهاز المناعة والبشرة الدهنية.

4- توجد السعفة المبرقشة بكثرة عن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات المناخ الاستوائي، ويمكن أن تظهر في أي مجموعة عرقية أخرى، إضافة إلى أن من أكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة هم المراهقون؛ نظرًا لبشرتهم الدهنية.

5- الأكزيما، وهو طفح جلدي أحمر اللون مثير للحكة مع حبوب بارزة وقد يشمل أيضًا بقعًا بيضاء على الجلد، وتشمل المناطق المصابة الوجه واليدين والقدم الجفون وفروة الرأس والذراعين.

6- دائمًا يكون الطفح الجلدي مصحوب بحكة، وعند الخدش يؤدي إلى ظهور تقرحات، ومع مرور الوقت تصبح المناطق المصابة بالأكزيما سميكة ومتقشرة وجافة.

7- الأكزيما مرض شائع عند الأطفال، لكن من الممكن أن تصيب الأشخاص في أي عمر، قد يبدأ ظهور المرض خلال فترة الرضاعة، وعادًة قبل سن الخامسة، بجانب ظهوره عند الأشخاص اللذين يعانون من الحساسية مثل حمي القش.

8- البهاق يحدث عند توقف خلايا جلدية معينة تسمي الخلايا الصبغية عن إنتاج الميلانين وهي الصبغة التي تعطي لون للبشرة والشعر والعين، ومع توقف هذه الصبغة تبدأ البقع البيضاء في الظهور على أجزاء الجلد المختلفة مثل اليدين والركبتين والشعر والأعضاء التناسلية، ويمكن أن يؤثر على الأغشية المخاطية مثل الفم والأنف.

9- يبدأ البهاق في التطور في سن العشرينات، ولكن يمكن أن يحدث في أي فئة عمرية، سببه غير معروف حتى الأن وقد يكون مرتبط بالوراثة أو أمراض المناعة الذاتية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.

10- الجزار المتصلب تظهر عند الأطفال والكبار عند النساء وهي ظهور بقع بيضاء على الجلد، بجانب ظهور بعض الأعراض المصاحب له وهو حكة شديدة وصعوبة في التبول ونزيف.

طرق علاج الطفح الأبيض على الجلد:

1- بالنسبة للسعفة المبرقشة: استخدام منتجات مضادة للفطريات في بداية ظهور الأعراض، حيث إنها تقلقل الخميرة وتقضي على البقع، مثل كبريتيد السيلينيوم والكيتوكونازول و ميكونازول دون وصفة الطبيب، ولكن إذ لم تجدِ العلاجات المنزلية نفعًا يمكن زيارة الطبيب؛ ليصف دواء أقوى.

2- الأكزيما: علاج الطفح بالكريمات الطبية، والمحافظة على البشرة رطبة، تجنب الاستحمام بالماء الساخن واستخدام كريمات مضادة للحكة أو الحساسية مثل مضادات الهيستامين.

3- البهاق: يتم العلاج تجميليًا لإعادة لون الجلد إلى طبيعته.

4- تجنب التعرض الكثير لأشعة الشمس.

5- النخالة البيضاء تزول من تلقاء نفسها.

6- الجزار المتصلب: يوصي الطبيب باستخدام كريمات الكورتيكوستيرويد الموضعية.

وأكد الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، أنّ البقع البيضاء على الجلد يمكن أن تكون «بهاق» أو بقعة بيضاء أو نخالة بيضاء أو وحمة بيضاء، الذي يحدد هو زيارة الطبيب ويستخدم جهاز معين يرى فيه إذا زاد البياض فيكون دلالة على الإصابة بالبهاق.