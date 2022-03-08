تعرف على أسرع علاج لرفع فيتامين د.. لعدم التعرض لمشاكل خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثير من الناس عن أسرع علاج لرفع فيتامين د أو الحديد في الجسم، بسبب المشاكل الصحية التي تؤثر عليهم في حياتهم اليومية نتيجة الأعراض سواء الإجهاد أو شحوب الوجه أو تغيرات الحالة المزاجية وغيرهم.

علاج نقص فيتامين د

وقبل معرفة أسرع علاج لرفع فيتامين د أو الحديد في الجسم يجب الأول التعرف على الأعراض والأضرار فيما يلي بالتفاصيل وفقا للدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية والدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وصحيفة «إكسبرس» البريطانية.

أعراض نقص فيتامين د

- الشعور بالإجهاد الشديد من أقل مجهود.

-عندما يظهر على الشخص شحوب في الوجه.

- شحوب في كف اليد.

- وبشكل عام من أعراض نقص فيتامين د شحوب في لونه جلد الشخص الطبيعي.

- عندما يشعر الشخص بتغيرات مزاجية مع مشاعر اليأس والحزن والنسيان.

- في حال كان الشخص يشعر بفقدان الاهتمام بهوايته والأنشطة المفضلة له فذلك من أعراض نقص فيتامين د.

- الشعور بالقلق بشكل دائم، ما يعني أن الشخص يتعرض لانخفاض في مستويات الكوليسترول.

- قلة النوم والشعور بالتعب الشديد من أعراض نقص الحديد.

- الشعور بآلام بالعظام وفي أسفل الظهر.

- في حال إصابة الشخص بجروح يجد أن هناك صعوبة في التئامها.

- زيادة في الوزن يعد من أعراض نقص فيتامين د.

- نقص الحديد أو فيتامين د يظهر بشكل أكثر لدى الفتيات بمرحلة البلوغ بخلاف نقصه لدى الأطفال، وذلك نتيجة فقدان جزء من الدم.

أضرار نقص فيتامين د

يعتبر نقص الفيتامين أمر في غاية الخطورة لأنه يتسبب في العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وزيادة معدلات الالتهاب بالجسم.

- فيتامين د أو الحديد من المتعارف عليه أنه يدخل في تركيب الهيموجلبين وينقل الأوكسجين للمخ، أي عندما يعاني الشخص من نقصه ذلك يعني أن الأوكسجين الذي يصل إلى المخ قليلا، ويسبب ذلك قلة في التركيز وذاكرة ضعيفة.

- يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تدمير الصحة، لارتباطه بعدد من الأعراض ومن الممكن أن يزيد من أضراره لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مصابي الحساسية الصدر والربو.

- يؤدي إلى زيادة الإصابة بنزلات البرد، وحدوث التهاب رئوي.

- نقص فيتامين د يتسبب في الإصابة بالهشاشة العظام.

أسرع علاج لرفع فيتامين د

- للوصول لأسرع علاج لرفع فيتامين د يجب في البداية عمل تحاليل من أجل التأكد من نقص الحديد.

- يمكن الحفاظ على فيتامين د بالجسم عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد وخاصة التي تساهم في الاستفادة منه على سبيل المثال فيتامين سي من خلال عصير الليمون أو تناول الفواكه الحمضية.

- الابتعاد عن شرب القهوة أو الشاي بعد تناول الأكل مباشرة، حيث يجب الانتظار تقريبا ساعتين حتى لا يقلل من امتصاص الحديد بالجسم.

- مهم جدا التعرض لأشعة الشمس لمدة تقريبا ربع ساعة يوميًا.

- ممارسة الرياصة باستمرار.

أطعمة تحتوي على الحديد أو فيتامين د

- أسماك السالمون والماكريل.

- الفول السوداني .

- المكسرات .

- البيض.

- الكبدة.

- اللحوم الحمراء.

- العسل الأسود.

- الخضروات الخضراء الداكنة على سبيل المثال الملوخية والسبانخ، حيث تعد من أهم مصادر الحديد.

- العمل على تناول الأغذية الطازجة.

- يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة المصنعة.