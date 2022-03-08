علاج الكحة مع ألم بالصدر.. العسل والسوائل الدافئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع تقلبات الجو يبحث الجميع عن علاج الكحة مع ألم بالصدر، فهي مزعجة خصوصا مع البرد الشديد والأجواء غير المستقرة، عادة يصاب البعض بالكحة الناتجة عن نزلات البرد والإنفلونزا أو التهاب الحلق وأمراض حساسية الصدر، لكن أحيانا تأتي مصاحبه بآلام بالصدر ما قد يؤثر على الرئة ويسبب التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.

أسباب الكحة المصاحبة لألم بالصدر

التهاب الشعب الهوائية

هو التهاب الأنابيب التي تنقل الهواء من وإلى الرئة، ويمكن أن تأتي كعرض من أعراض البرد والإنفلونزا، ويسبب تهيج الشعب الهوائية نوبات كحة متكررة ينتج عنها آلام بالصدر وبمجرد تناول علاج الكحة تبدأ آلام الصدر في الاختفاء تدريجيا.

الالتهاب الرئوي

هو التهاب الأكياس الهوائية في الرئة، ويرجع سببها إلى وجود عدوى فيروسية، بكتيرية، فطرية، يتسبب الالتهاب الرئوي زيادة كمية المخاط ما يؤدي إلى الكحة المتكررة والذي بدوره يسبب ألم بالصدر، وفق موقع healthline.

الكحة وألم الصدر قد يكونا أيضا مؤشرًا للإصابة بالالتهاب الرئوي تتمثل أعراضه فيما يلي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الشعور البرد.

- انخفاض الشهية.

- تعرق زائد.

- إعياء مستمر.

التهاب الأنسجة المبطنة

هو التهاب للأنسجة المبطنة للرئتين وتجويف الصدر، غالبا يتسبب في ألم حاد في الصدر ويزداد مع التنفس، العطس، الكحة.

الإنفلونزا

هي عدوى فيروسية معدية تصاحبها بعض الأعراض مثل:

- ارتفاع درجة الحرارة حتى قد يصل الأمر إلى الحمة.

- آلام العضلات.

-رشح الأنف.

- صداع في الرأس.

-زيادة في إفراز المخاط الذي يؤدي إلى كحو دائمة وألم بالصدر.

الانسداد الرئوي المزمن

يشتمل كل أمراض الرئة المزمنة مثل انتفاخ الرئة، التهاب الشعب الرئوية المزمن، الربو، تتمثل أعراضه قي ضيق التنفس، التهاب الرئة وبالتالي زيادة افراز المخاط الذي يسبب الكحة وألم الصدر.

الربو

يسبب مرض الربو ضيق في الشعب الهوائية، ينتج عنه صعوبة في التنفس، ويؤدي إلى كحة مزمن وآلام بالصدر بسبب نوبات الكحة المتكررة والمخاط الزائد.

سرطان الرئة

إذا كنت مدخن ولديك كحة دائمة سوف تشعر بآلام الصدر، ومع تطور نمو سرطان الرئة قد تصاب بآلام أو ضيق بالصدر والذي يؤدي إلى ضيق التنفس وكحة ممزوجة بدم.

الذئبة

هو مرض مناعي يصيب الأنسجة والأعضاء المختلفة بالجسم، وعادة تصيب الجهاز الرئوي ما يجعل بطانة السطح الخارجي للرئة ملتهبة وينتج عنها آلام بالصدر وضيق بالتنفس وكحة مزمنة.

علاج الكحة مع ألم بالصدر

- إذا كانت عدوى فيروسية مثل الإنفلونزا، لا يوجد علاج معين للعدوى الفيروسية ولكن علاج الكحة مع ألم بالصدر هو تناول أدوية البرد تساعد على تحسن الوضع، فهي تخفف الحمى وآلام الجسم والأعراض الأخرى المصاحبة للأنفلونزا.

- إذا كانت عدوى بكتيرية مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، في هذه الحالة لابد من تناول مضادات حيوية.

- أما إذا كانت أمراض مزمنة مثل الانسداد الرئوي المزمن أو الربو، يساعد موسع الشعب الهوائية في تقليل ضيق التنفس، وربما تحتاج إلى استخدام جهاز بخار للاستنشاق.

-يمكن أن تساعد بعض العلاجات المنزلية في علاج الكحة مع ألم بالصدر مثل:

-شرب السوائل الدافئة فهي تعمل على تهدئة الشعب الهوائية، بالإضافة إلى تناول العسل الذي يعمل كمثبط للكحة.

- علاج الكحة مع ألم بالصدر بتجنب التعرض للأدخنة خاصة السجائر والملوثات البيئية، لأنها تحفز الكحة وآلام الصدر.

في هذا الصدد، يوضح الدكتور سامح علام أستاذ القلب بكلية طب الأزهر خلال فيديو على قناته على «اليوتيوب»، أن هناك أمراض كثيرة جدا يكون أول وأهم عرض لها هو الكحة، فهي قد تكون عرض لمرض القلب، ويتعرف عليها عند بذل مجهود أو من غير أسباب واضحة أو أثناء النوم، في هذه الحالات تكون الكحة ناشفة بدون بلغم، وقد تكون مصاحبة بإفرازات بيضاء أو تكون مدممة.