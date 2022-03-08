10 نصائح هامة عند تقديم هدايا عيد الأم: انزع السعر واشتري وردة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام تفصلنا عن عيد الأم الموافق 21 مارس، ويحاول الأبناء بالاستعداد من خلال اختيار هدية مناسبة لتقديمها لها، ولكن هناك بعض التعليمات التي يجب اتباعها حتى تظهر بشكل لائق وتشعر الأمهات بسعادة.

وتقدم خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي إتيكيت تقديم هدايا عيد الأم، ونصحت بالتركيز على هذه التعليمات حتى لا تضع نفسك في موقف غير مناسب، كما يلي بالتفاصيل

إتيكت تقديم هدية عيد الأم

- يجب الابتعاد عن تغليف الهدية بورق يحتوي على الألوان البراقة، بل يفضل اختيار الألوان الهادئة.

- في حال كان الشخص عمل على اختيار تقديم أموال لها، فيجب الحرص على وضع المبلغ المالي داخل ظرف أو بوكس صغير.

- يمكن للشخص شراء بوكيه من الزهور أو من الممكن الاكتفاء بوردة واحدة.

- عند تقديم الهدية للأم يجب مسكها بيديك الاثنين وليس يد واحدة حتى تجعلها تشعر بالاهتمام حيث إن ذلك يعطي رد فعل جيد، بحسب وصف خبيرة الإتيكيت.

خبيرة الإتيكيت: يجب نزع سعر الهدية قبل تقديمها يوم عيد الأم

- لا تكتفي فقط بتقديم هدية لها، بل يجب وضع معها كارت معايدة وكتابة كلمات تعبر عن مدى حبك والامتنان لوالدتك.

- التركيز على إزالة سعر الهدية قبل تقديمك لها حتى لا تعرض نفسك أو تعرضها لموقف محرج.

- يجب الحرص على عدم التأخير في تقديم هدية عيد الأم، بحسب خبيرة الإتيكيت.

- عند شراء هدية عيد الأم، يجب اختيار هدية مناسبة لها أي تكون ترغب فيها وتحتاجها.

- احرص على تغليف الهدية بشكل يجذب انتباهها عند رؤيتها وتجعلها تعجب بها.

- يجب تقديم هدية عيد الأم، بنفسك وعدم الاعتماد على أي شخص آخر لتقديمها كون فرحتها تكون بسبب وجودك بجوارها، وفقا لإيمان عفيفي.