علاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام.. «عليكي ببخار الماء»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإصابة بنزلات البرد المصحوبة بالزكام من أكثر أمراض الشتاء المزعجة والتي أحيانا تستمر لما بعد فصل الشتاء، وعندما يكون الزكام شديداً يسبب انسداد الأنف ليلاً ويسبب صعوبة في النوم، يمكن علاجه بأكثر من طريقة طبيعية للتخلص من ذلك الانسداد المزعج وانتهاء الزكام ومنها بخار الماء الذي يعمل على فتح الممرات الهوائية في الأنف.

علاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام في البيت

يمكن علاج انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام باتباع عدة خطوات قالها الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ «هُن»:« يجب على مريض الزكام الذي يعاني من انسداد الأنف عند النوم شرب الماء والسوائل الدافئة وحساء الدجاج ، كما يجب استنشاق السوائل الدافئة واستنشاق الهواء تحت دش ساخن لمدة 15 دقيقة وتناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين سي مثل الجوافة أو الكيوي أو الليمون أو البروكلي أو الفراولة أو البرتقال أو الفلفل الملون».

وأضاف دكتور بدران: «على المريض أيضاً تجنب أدخنة التبغ واللحم والمهرجان خاصة الأتربة والعطور والبارفانات والبخور، لأن العطور ودخان السجائر والمواد الكيميائية تعمل على تهيج الممرات والجيوب الأنفية وتفاقم الأعراض».

-استخدام شاي الاعشاب الدافئ الذي يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الفيروسات ومضادات الالتهابات التي تخفف الأعراض المصاحبة للزكام منها انسداد الأنف عند النوم ويمكن إضافة العسل والليمون إليه لتوفير الراحة

-استنشاق بخار الماء الذي يعمل على فتح الممرات الهوائية في الأنف وتخفيف الاحتقان بطريقة فعالة .

-الغرغرة بالماء والملح ، ذلك لأن انسداد الأنف أحياناً يصاحبة مشكلة في الحلق والماء الدافئ والماح يعمل على تخفيف الم الحلق والتخلص من الفيروسات المسببة لانسداد الانف بسبب الزكام عن طريق الغرغرة به قبل النوم عند الشعور بإنسداد في الأنف .

-يجب النوم على مخدة مرتفعة تساعد في تصريف المخاط من الانف بشكل أسهل ويقلل الضغط على الأنف ويخفف إنسداده.

أسباب انسداد الأنف عند النوم

-يحدث انسداد الأنف عند النوم أحيانا بسبب الإصابة بإرتجاع المريء وذلك بسبب صعود أحماض المعدة إلى المريء وانتقالها إلى المنطقة الخلفية من الحلق منا يسبب التهاب الانف وانسداده والاحتقان أيضاً.

-يعاني الكثير من انسداد الأنف عند النوم بسبب الزكام وذلك لعدة أسباب منها تدفق الدم إلى الأنف خلال الاستلقاء على الظهر وزيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية فتصبح ملتهبة وتسبب ازعاج للمريض، وفقاً لموقع «ويب طب »

بسبب الزكام يتجمع المخاط إلى الأنف وذلك بسبب الجاذبية التي تسحب المخاط إلى الحلق ويتم بلعه .

-يحدث انسداد الانف عند النوم أحيانا بسبب التهاب الغشاء المخاطي الأنفي

-التهاب الجيوب الأنفية

-الزوائد الأنفية

بعض المضاعفات لإنسداد الأنف عند النوم

اكثر المضاعفات إزعاجا لإنسداد الانف عند النوم هو عدم الحصول على القدر الكافي من النوم وارتفاع ضغط الدم وأيضاً قد يحدث مشاكل في القلب والشعور بالإرهاق والتعب والنعاس طوال اليوم.