علاج سرعة الترسيب العالية في الدم.. يوجا وأعشاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد سرعة الترسيب من الأمراض المنتشرة دون علم من الشخص المصاب بها، فهو مرض يصيب خلايا الدم الأحمر، وتتسبب في إصابة الشخص بالعديد من الأمراض المناعية والروماتيزم والذئبة الحمراء وأمراض الكلي والعظام والأنيميا وأمراض الكبد، إذا كان شخص يعاني من ارتفاع معدل ترسيب كرات الدم الحمراء ESR، من المحتمل أنه يبحث عن علاج سرعة الترسيب العالية في الدم.

علاج سرعة الترسيب العالية في الدم

ممارسة تمارين الرياضية بانتظام

الجري، ركوب الدراجة بسرعة، ممارسة السباحة، الرقص الهوائي، المشي لمسافات طويلة، أيًا كان النشاط الذي تختاره يجب أن يجعلك تتعرق، ويرفع معدل ضربات القلب، ويجعلك تفكر، فالتمرين لمدة لا تقل عن 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع على الأقل مناسب جدا لعلاج سرعة الترسيب العالية في الدم، وفق موقع wikihow الأمريكي.

يمكن استخدم التمارين الخفيفة إذا لم تكن قد مارست الرياضة من قبل أو كنت تعاني من حالة مرضية تمنعك من القيام بنشاط قوي، فممارسة تمرين خفيف لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم سيساعد في تقليل سرعة الترسيب.

ممارسة اليوجا نيدرا

يوجا نيدرا هي نوع من تمارين اليوجا التي تتضمن تعليق نفسك بين اليقظة والنوم، تساعد على الشعور بالاسترخاء العقلي والجسدي، القيام بهذا النشاط لمدة 30 دقيقة كل يوم يؤدي إلى خفض مستويات ESR المرتفعة بشكل ملحوظ.

خطوات ممارسة يوجا نيدرا

-استلقِ على ظهرك على بساط أو أي سطح آخر مريح.

-استمع إلى صوت مدرب اليوجا.

-اسمح لأنفاسك بالانتقال بشكل طبيعي داخل وخارج جسمك.

-لا تحرك جسمك أثناء التمرين.

-اسمح لعقلك بالطفو دون التركيز على شيء.

تجنب الأطعمة المصنعة والسكرية

تحتوي هذه الأطعمة على أنواع ضارة من الكوليسترول LDL، الذي تسبب التهابًا في الجسم، ويؤدي أيضًا إلى رفع مستوى ESR، لذا عليك تجنب البطاطس المقلية والأطعمة المقلية بالكامل والخبز الأبيض والمعجنات والصودا واللحوم الحمراء.

اتباع نظام غذائي صحي

يعد تناول الفاكهة والخضار والمكسرات والزيوت الصحية أساسًا في علاج سرعة الترسيب العالية في الدم، بالإضافة إلى اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك، والفواكه والخضروات والزيوت التي تقاوم الالتهابات والتي يجب دمجها في وجباتك عدة مرات في الأسبوع وتشمل على:

-الطماطم، الفراولة، العنب، الكرز، والبرتقال.

-الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب.

-المكسرات مثل اللوز والجوز.

-الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين.

-زيت الزيتون.

إضافة الأعشاب إلى نظام غذائك

الأوريجانو والفلفل الحار والريحان تحارب هذه الاعشاب الالتهابات في الجسم بشكل طبيعي، وتناول أيضًا الزنجبيل والكركم ولحاء الصفصاف الأبيض يساعد في تقليل الالتهاب ومستوى ESR، لذا يفضل دمجها في وجباتك كلما أمكن ذلك.

شرب الكثير من السوائل كل يوم

بالرغم من أن الإصابة بالجفاف قد لا تؤدي إلى تفاقم الالتهاب، إلا أن الماء ضروري لتجنب تلف العضلات والعظام، لذا من المهم شرب ما لا يقل عن 1 إلى 2 لتر من الماء كل يوم لعلاج سرعة الترسيب العالية في الدم.

في هذا الصدد، يوضح الدكتور محمود عبد الله استشاري جراحة العظام خلال لقاء له على قناة الحدث اليوم، أن سرعة الترسيب دليل عن وجود التهاب في الجسم، فهي تختلف باختلاف العوامل التي تؤثر عليها، فيمكن حدوث سرعة ترسيب عالية بسبب أي نوع من الالتهاب كتسوس الاسنان أو جرح بسيط في الجسم أو وجود أنيميا.

وأوضح أيضا أن الارتفاع المبالغ في سرعة الترسيب فوق 100 دليل على وجود التهاب روماتزمي حاد أو مرض سرطاني أو مناعي.