تدابير لتجهيز الدراجة الهوائية لفصل الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته يقدم خبراء المعهد الألماني لسلامة الدراجات التدابير المهمة التالية لتجهيز الدراجة الهوائية لفصل الربيع.

التحقق من ضغط هواء الإطارات

في البداية يتم فحص حالة الإطارات من حيث وجود أضرار أو تشققات بها، وإزالة أي جسم غريب مثل الحجارة الصغيرة أو أية أجسام صغيرة، مع العلم بأن الإطار يفقد بعض الضغط أثناء فترة الراحة الشتوية؛ لذا يجب استعادة قيم الضغط الصحيحة للهواء داخل الإطار، والتي عادة ما تذكر على الجدار الجانبي.

جدير بالذكر أن هناك مقاييس ضغط هواء صغيرة لعملية الفحص السريع، مع العلم بأن قياس الضغط عن طريق الإبهام يعد عملية غير دقيقة. ويفضل بعد ذلك فحص هواء الإطارات مرة كل شهر.

فحص المصابيح

بعد الإطارات يتم فحص عمل الإضاءة ومصابيح الدراجة والتحقق من الوصلات الكهربائية المغذية لها وضبط ارتفاع الكشاف ليضيء المساحة المطلوبة للقيادة بشكل صحيح، ويراعى عدم ضبطه على مستوى عال جدا حتى لا يبهر حركة المرور القادمة.

ويمكن معرفة ما إذا كان المصباح الأمامي لا يتسبب في إبهار الآخرين بوضع الدراجة أمام حائط وعلى بعد حوالي خمسة أمتار، ثم يتم وضع علامة على الحائط عند ارتفاع الكشاف. وإذا كان شعاع المصباح أسفله، فإنه لا يبهر الآخرين. وفي حالة الدراجات المجهزة بشوكة النبض، فمن الأفضل أن يجلس قائد الدراجة عليها، لمراعاة تغير مخروط الضوء نتيجة للانحراف.

التحقق من المكابح

ويجب التحقق بعد ذلك من عمل المكابح بتجربتها واستبدال الأجزاء البالية منها، إذا تطلب الأمر، مثل البطانات. ويتم التعرف على هذا من خلال الصرير، الذي قد يصدر عنها أثناء السير، كما أن بعض الأنظمة تحتوي على مؤشرات للتآكل. ويتم التعرف على وجود خلل بالمكابح الهيدروليكية من خلال إمكانية سحب ذراع الكبح حتى المقبض.

تحقق من الجنزير

ويوصي الخبراء بالتحقق من سلامة هذا المكون من مكونات الدفع وتنظيفه من الاتساخات باستخدام قطعة من القماش، ووضع الزيت الخاص عليه بعناية.

التحقق من ثبات العجلات

وفي النهاية يتم التحقق من كل المسامير ومدى ثباتها وإعادة تثبيتها إذا تطلب الأمر مع مراعاة درجة الشد واستخدام الأدوات المناسبة لذلك مثل مفتاح عزم الدوران.

وبشكل عام، ينبغي تنظيف الدراجة بشكل كامل وغسلها بالماء والمنظفات المخصصة وبمساعدة اسفنجة وفرشاة، وبعد ذلك يتم التحقق من أن كل شيء على ما يرام من خلال تجربة قيادة واختبار الكبح والتحقق من عدم وجود أية أصوات غريبة.