أبرز 4 متاحف في اليابان.. أحدهم للقطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تضم اليابان بين أركانها مجموعة متنوعة من المتاحف، التي تلبي اهتمامات كل أفراد الأسرة من الكبار والصغار على حد سواء. وفيما يلي جولة سريعة في أبرز المتاحف اليابانية.

متحف القطارات

قد تشتهر اليابان اليوم بقطاراتها السريعة من طراز شينكانسن، لكن تاريخ السفر بالسكك الحديدية في البلاد يعود إلى سنوات عديدة في الماضي. إن الدخول إلى المساحات الشاسعة لمتحف السكك الحديدية في أوميا في مدينة سايتاما يكفي لإضفاء البهجة على قلب أي شخص مهتم بوسائل التنقل الحديثة، وليس لمحبي القطارات فقط؛ حيث إن المقياس والقطارات التاريخية وأجهزة المحاكاة والسكك الحديدية النموذجية والعروض التفاعلية مثيرة للأطفال كما هي للبالغين من جميع الأعمار، مما يعطي فكرة حول العصر الذهبي للسفر بالقطارات والتقنيات المرتقبة في المستقبل.

تأخذ المناطق المختلفة في هذا المتحف الزوار في رحلات عبر فترات مختلفة من تراث القاطرات. تعرض محطة "رولينج ستوك" 36 قطارا مختلفا، بما في ذلك قطار "لوكوموتيف 1"، وهو أول قطار تم تشغيله عندما بدأت السكك الحديدية في العمل لأول مرة في اليابان في عام 1872، بالإضافة إلى قطارات شينكانسن السريعة.

جرب قيادة قطار مصغر في مسار طوله 300 متر، واتبع الإشارات وحدود السرعة، وحافظ على سلامة ركابك. واستمتع بتجربة قيادة شينكانسن 5 بمحاكاة تشبه الواقع تشتغل عبر فيديو واقعي يحاكي السرعة الحقيقية – والتي تبلغ 320 كيلومترا في الساعة. أو عد بالزمن إلى الوراء في مقصورة المهندس، التي تم تجديدها لمحاكاة القاطرة البخارية D51 ، والتي تمكنك من الشعور وكأنك تقود القطار البخاري الأول من نوعه في اليابان.

متحف كيوتو الدولي للمانجا

انتشرت ثقافة البوب اليابانية في جميع أنحاء العالم، وربما تكون المانجا واحدة من أكثر الأشكال، التي تحظى بتقدير كبير، ويحبها الأطفال والكبار على حد سواء. بدأ متحف كيوتو الدولي للمانجا كأول مركز ثقافي شامل للمانجا، ليكون موطنا لمجموعة من 300,000 منتج متعلق بالمانجا، ابتداءً من كتب ما بعد الحرب إلى مطبوعات الرسوم الكاريكاتورية على الخشب، والمجلات الساخرة من القرن الثامن عشر، والرسوم الهزلية من جميع أنحاء العالم. ويحتفظ أرشيف المتحف ب250،000 قطعة لمن يرغبون في إجراء بحث حول تقاليد المانجا.

وعلى الرغم من أنه يقع في مدرسة تاتسويكي الابتدائية سابقا، والتي لعبت دورا هاما في التعليم في المنطقة، إلا أنها ليست للأكاديميين فقط. من المؤكد أن المتحف سيضفي البهجة على قلوب عشاق المانجا، والذي يتكون جدار التصفح لها من 50000 كتاب.

"ما هو المانجا؟" يأخذ المعرض الزوار في رحلة عبر أصول الشكل الفني، وإلقاء نظرة على أهميته الاجتماعية عبر العصور. في استوديو المانجا، ستتمكن من مشاهدة عملية إنشاء المانجا، من الرسم الأولي بالقلم الرصاص إلى الصور بالأبيض والأسود والألوان الكاملة. وإذا كانت رؤية الفنانين في العمل قد أثارت اهتمامك لرؤية المزيد، فتوجه إلى الركن الرئيسي في عطلات نهاية الأسبوع للحصول على تذكار فريد من نوعه، وهو صورة المانجا الخاصة بك، والتي يتم رسمها أثناء انتظارك بواسطة أحد فناني المتحف بأساليب مختلفة، من كاواي حتى التسعينيات من القرن الماضي وأكثر من ذلك.

متحف زوكان الجديد في جينزا

يجلب متحف زوكان الجديد في جينزا عالم الموسوعات إلى الحياة من خلال التجارب الرقمية الثورية، التي تغمر الزائرين في عوالم طبيعية مليئة بالمخلوقات. ويتيح المتحف الجديد، الذي أنشأه شوغاكوكان، أحد أكبر ناشري المواد التعليمية في اليابان، للزوار الانطلاق في مغامرات لاكتشاف الغابات والمحيطات والسافانا، والتعرف على المخلوقات التي تعيش في هذه العوالم الطبيعية المختلفة. شاهد الحياة من منظور النمل، وراقب القردة في أعالي الأشجار، واسبح مع الدلافين، وقابل الطيور والبق والفراشات، كل ذلك من خلال الشاشات الرقمية. ولأنها تجربة تفاعلية اقترب قليلا وستجد بعض الكائنات تهرب منك؛ لذا من المفيد مراقبتها بعناية وحذر، كما يمكن التقاط رحلتك عبر هذه العوالم الرقمية على جهاز تسجيل خاص.

اقترب من أحد الكائنات وسيوفر الجهاز تلميحات لمساعدتك في تسجيل ما رأيته، ومشاركة اسم المخلوق والمعلومات الأخرى، التي يمكن حفظها حتى نهاية التجربة، وبإمكانك بعدها الحصول على سجل مصمم خصيصا لجميع الأشياء، التي اكتشفتها خلال مغامرتك الفردية.

فندق غاجوين طوكيو

فندق "غاجوين طوكيو" هو جزء من التاريخ يقع بعيدا في حي هادئ في حي ميغورو بطوكيو، وهو متحف بقدر ما هو مكان لقضاء ليلة هادئة، ولكن على عكس معظم المتاحف، يمكن للضيوف في هذا الفندق العيش والتنفس في محيطهم المليء بالفن. ويعود تاريخ الفندق إلى عام 1928، وهو معرض للفن والتصميم الياباني في أوائل القرن العشرين، وتتميز غرف الضيوف بطابعها الياباني وروحها، ولكن يمكنك عيش روح المغامرة في ممرات الفندق والدخول إلى الأماكن العامة وتتضح سماتها الشبيهة بالمتاحف. تم تصميم الفندق في الأصل كمطعم وقاعة أفراح راقية بهدف توفير الجمال لسكان المدينة، وهو مليء بالأعمال الفنية والأصول الثقافية.

توجه إلى هياكودان كيدان، الدرج مكون من 100 درجة، وهو جزء من المبنى الأصلي ومنزل لغرف مزينة بشكل رائع تتميز بعرض مبهر من المنحوتات الخشبية، وشاشات مطلية، وترصيع من عرق اللؤلؤ وأكثر

من ذلك، تم تخصيصه لمنطقة طوكيو الحضرية الملموسة الثقافية الملكية في عام 2009.

أفضل طريقة للضيوف لتقدير فندق يشبه المتحف هو الانضمام إلى إحدى الجولات الفنية، التي تقام عدة مرات في الأسبوع بقيادة مرشد خبير سيكشف عن الكنوز من المجموعة. وحتى إذا لم تكن ضيفا، فإن تناول الطعام في أحد مطاعم الفندق العديدة يعد تجربة مثيرة للإعجاب بنفس القدر، والفن الموجود على الطبق يكمل البيئة المحيطة الرائعة تماما.