علاج الجيوب الأنفية في المنزل.. «حافظي على رطوبة الأنف والحلق»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«صداع، عدم قدرة على التنفس، إحتقان والشعور بالألم والتعب المستمر» تلك الأعراض بل وأكثر منها يشعر بها مصابي حساسية الجيوب الأنفية عند تغير الحالة الجوية ووجود الأتربة وغيرها من مسببات تهيج الجيوب الأنفية وظهور الألم بشكل كبير، يمكن علاج الجيوب الأنفية في المنزل من خلال عدة طرق ينصح بها أطباء الحساسة أهمها الترطيب الذي يعيد النشاط للاغشية المخاطية الملتهبة.

طرق علاج الجيوب الأنفية في المنزل

يمكن علاج الجيوب الأنفية في المنزل عندما يتبع المريض عدة خطوات منها تجنب المهيجات منها الأتربة و العطور والبرفانات وادخنة التبغ، يمكن أيضاً تناول بعض المسكنات البسيطة التي تعمل على تهدئة الألم والتي لا تستلزم وصفة طبية وذلك لتخفيف الالم الأذن والألم الناتج عن ضغط الجيوب الأنفية، وذلك وفقا ً لما قاله الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أثناء تقديم النصائح لـ«هُن» والتي يجب أن يتبعها مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

وأضاف دكتور «بدران»: «يمكن لمريض حساسية الجيوب الأنفية استخدام بخاخات الأنف التي لا تحتاج وصفة طبية لتخفيف انسداد الجيوب الأنفية الاذنين، كما ينصح بعدم استخدام بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان أكثر من 3 ايام حتى الذهاب إلى الطبيب، تجنب أيضاً التعرض لدرجات الحرارة العالية والحرص على إبقاء الرأس مرفوعاً، يمكن أيضاً نفخ الأنف برفق مع سد إحدى فتحتي الأنف خلال النفخ في الجهة الأخرى».

يمكن أيضاً استخدام فوطة أو منشفة مبللة دافئة على الوجه عند الشعور بأعراض الجيوب الأنفية تعمل على تخفيف احتقان الجيوب الأنفية وتساعد في الحفاظ على الأغشية المخاطية عن طريق استنشاق الهواء الرطب.

نصائح دكتور مجدى بدران لمرضى الجيوب الأنفية

على الرغم أنه يمكن علاج الجيوب الأنفية في المنزل إلا أنه عند استمرار الأعراض لأكثر من أسبوع إلى 10 أيام يجب الاتصال بالطبيب فوراً وعند الشعور بالأعراض الآتية:

-حمى أو ألم شديد

-تورم في وجهك أو عينيك حول العين أو الخد

-صداع شديد

-تصلب في الرقبة

عند الشعور بتلك الأعراض لا تنجح غالباً العلاجات المنزلية

مرضى الجيوب الأنفية المسافرين

قال الدكتور مجدى بدران « ينصح بغسل الأنف جيدا بالماء الدافئ عند الشعور بأعراض الجيوب الأنفية لتخفيف الألم أو بمحلول الملح الطبي واستخدام بخاخ الأنف بمحلول ملحي ، بالنسبة للمسافرين يجب تجنب السفر بالطائرة لمرضى حساسية الجيوب الأنفية خاصة إذا كانت تؤثر على الأذنين ، أو إذا أصبت بالألم المفاجئ قبل صعود الطائرة يجب استخدام بخاخ الأنف الموصوف من الطبيب لمدة 30 دقيقة على الأقل إلى ساعة قبل الإقلاع ومضغ اللبان خلال الطيران»

وأضاف «بدران»: «بالنسبة لمرضى حساسية الجيوب الأنفية الذين يمارسون رياضة الغوص يجب تجنب الغوص مع الغواصين لأن الجيوب الأنفية يصعب انسدادها في معادلة ضغط الأذن ، كما أكد على وجود علاقة بين انسداد الأنف وأعراض الجيوب الأنفية لذلك يجب اتباع النصائح وعند زيادة الأعراض لأكثر من 5 ايام يجب زيارة الطبيب فوراً».