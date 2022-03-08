أبراج هتزعل عند انتهاء فصل الشتاء.. «بيحبوا البرد والتدفئة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يفضل الكثير من الناس أجواء فصل الشتاء عن الفصول الأخرى وخاصة الصيف، وبمجرد اقتراب انتهاء أيام البرد، يشعرون بحالة مزاجية سيئة.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أكثر الأبراج حبا لفصل الشتاء والذين سيشعرون بحزن عند انتهائه بحسب المواليد فيما يلي بالتفاصيل.

برج الجدي

صاحب برج الجدي مولود في بداية فصل الشتاء، وبشكل عام يفضل العمل طول السنة ليكون لديه ذخيرة بحسب وصف عبير فؤاد، خلال فترة فصل الشتاء أو البيات الشتوي كما يطلق عليها حتى يحصل على التدفئة حيث إنه يستمتع بالأجواء الباردة وارتداء الملابس الخاصة بالشتاء كونها تكون أكثر أناقة وذلك يناسب شخصيته.

برج الدلو

صاحب برج الدلو يتميز بأنه لا يترك الغضب يسيطر عليه أو العصبية، ما يجعله شخص بارد، وهو ما يشبه أجواء فصل الشتاء الذي يعبر عن طباعه، موضحة خبيرة الأبراج، أن رغم أن مواليد الدلو من الداخل ربما يكون غير بارد ولكن غالبا يظهر عكس ذلك أمام المحيطين به: «الشتاء مناسب جدا لشخصيته عشان بيعبر عنه وبيحب التميز والأناقة وأنه يحافظ طول الوقت على مظهره».

برج الحوت

وصفت عبير فؤاد صاحب برج الحوت أنه يمتلك بداخله مشاعر كبيرة ولكنه لا يظهر ذلك حيث إنه يفضل أن يكون شخصا جديا ويساعده الأجواء الباردة على ذلك: «فصل الشتاء بيساعد مواليد برج الحوت لتبريد وتهدئة أعصابهم»، أما امرأة برج الحوت أشارت خبيرة الأبراج، إلى أنها تحب فصل الشتاء كونها يجعلها تحافظ على أنوثتها.