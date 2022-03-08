طريقة عمل شاورما الفراخ بمكونات سهلة.. «الطعم حكاية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشاورما من أكثر الأكلات انتشارًا في العالم وخاصة مصر وسوريا وتركيا، فضلًا عن أنها من الوجبات السريعة واللذيذة التي يقبل على شرائها الصغير والكبير من مختلف الفئات، ولذلك تستعرض «هن» طريقة عمل شاورما الفراخ بأكثر من طريقة.

طريقة عمل شاورما الفراخ مع فاطمة أبو حاتي

المكونات:

نصف كيلو من صدور الفراخ مقطع

نصف كوب من الخل

ملح

معلقة كبيرة بصل بودرة

معلقة صغيرة ثوم

بودرة سكر

بابريكا

زعتر

زنجبيل

فلفل أسود

حبهان بودرة

بصل مقطع شرائح رفيعة

طماطم مقطعة

فلفل أخضر مقطع

بقدونس مقطع

طريقة التحضير

لعمل شاورما الفراخ على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، نحضر بولا كبيرة ونضع الفراخ ونضيف عليها البابريكا والجبهان البودرة والفلفل الأسود والزنجبيل وزعتر والسكر والثوم والبصل والخل والملح ونقلب جميع المكونات مع بعضها جيدًا، ونتركها لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم نحضر طاسة ونضعها على نار شديدة ونضيف الزيت ونتركها لعدة دقائق إلى أن تسخن.

ثم بعد ذلك نحضر الفراخ ونضعها في الزيت الساخن ونفردها في الطاسة ونتركها لحين تغير لونها؛ حتى تظل طرية ولا تكون جافة وقاسية، ثم نقلب جيدًا، ونضع فوقها البصل المقطع والطماطم والفلفل الأخضر ثم نقلب جيدًا ونستمر في التقليب ثم نطفئ النار ونضيف البقدونس، ثم في قلب الطاسة نضع قطعة من الفحم ونضيف عليها قطعة صغيرة من الزبدة ونغطيها لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نقدمها مع الخبز والثومية.

طريقة التحضير مع الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات

صدور فراخ مقطع

شرائح فلفل أخضر رومي

بصل

طماطم مقطعة

زبادي

معلقة كبيرة من البابريكا

بهارات

معلقة صغيرة من الملح

نصف معلقة من الفلفل الأسود

ليمون

ملح

معلقة من الثوم المفروم

2 معلقة كبيرة من الزيت

طريقة التحضير

عمل الشاورما الفراخ مع الشيف نجلاء الشرشابي، نحضر بولا كبيرة ونضع فيها صدور الفراخ المقطعة، مع إضافة عصير نصف ليمونة مع معلقة الثوم المفروم والزبادي والبهارات والبابريكا والملح والفلفل الأسود، ونقلب جميع المكونات مع بعضها، ثم بعد ذك نحضر طاسة على النار ونضع الزيت وننتظر لعدة دقائق إلى أن يسخن الزيت، ثم نضيف خلطة الشاورما في الطاسة، ونقلب جيدًا ثم نتركها لحين تبخر ماءها، ثم نضع البصل والفلفل الأخضر والطماطم، ثم نقلب جميع الخلطة مع بعضها ونتركها لعدة دقائق وتقدم في أطباق التقديم بجانب الخبز والثومية.

طريقة التحضير مع الشيف علاء الشربيني

المقادير

بصل مقطع شرائح

فص ثوم مفروم

فلفل ألوان مقطع شرائح

زبادي3 معالق

زيت الزيتون

عصير برتقال

زنجبيل

بابريكا

ثوم بودرة

بصل بودرة

بقدونس

طريقة التحضير

عمل شاورما الفراخ على خطي الشيف علاء الشربيني، نحضر وعاء كبير نضع البصل المقطع شرائح والفلفل الأحمر والأصفر والأخضر ونقلبهم مع بعضهم، ثم نضع الثوم ونقلب ثم نضيف رشة الملح ونقلب، مع إضافة زيت الزيتون، ثم بعد ذلك نحضر طاسة كبيرة على النار ونضع الخلطة ونقلب، ثم نحضر طاسة أخرى على النار ونضع صدور الفراخ المتبلة بالبابريكا والثوم والبصل البودرة والزنجبيل وعصير البرتقال والزبادي ونقلب ونتركها حتى تأخذ اللون المناسب، ثم ننقلها بعد نزول الماء منها في طاسة نظيفة على النار لعدة دقائق، ثم نضيف الخضار مع الفراخ ونضيف البقدونس ونستمر في التقليب، ثم نقدمها مع الخبز السوري وصوص الكاتشب.

فوائد شاورما الفراخ:

- تعزز صحة الجهاز المناعي.

- تحافظ على صحة الجهاز العصبي- تحارب الإكتئاب والتوتر وآلام العضلات.

- منع الشيخوخة.

- تقي من السرطان.

- تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل البروتين والكالسيوم والحديد والصوديوم والماغنسيوم.