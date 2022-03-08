الامارات | نفوق أكثر فيل مقدّس في سريلانكا عن 68 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق أكثر فيل مقدّس في سريلانكا عن 68 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفق نادوغاموا راجا، وهو أكثر فيل مقدّس في سريلانكا، عن 68 عاماً، ما أثار موجة من الحزن، فيما صدر أمر رئاسي بتحنيطه والاحتفاظ به لتراه الأجيال المقبلة. وكُرّم (راجا) بتشييع ضمّ تلاميذ مدارس وكهنة بوذيين، تلوا صلوات، وتناوبوا على لمس أنيابه العاجية القوية.

وأفاد مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا بأنّ الأخير أصدر مرسوماً بإعلان الحيوان «كنزاً وطنياً»، وأمر بتحنيط بقاياه «لتطّلع عليها الأجيال المقبلة».

وكان الحيوان المقدس يتقدم سنوياً مجموعة من 00 فيل تُشارك في مهرجان إيسالا بيراهيرا البوذي المهم، الذي يُقام في مدينة كاندي.

وكان يحمل في المسيرات الليلية صندوقاً ذهبياً، يحوي آثاراً بوذية، وتولّى هذه المهمة من سنة 2006 إلى 2021.

وسيُسلّم (راجا) إلى خبراء التحنيط، ليُحنّط بعد أداء طقوس الدفن البوذية.

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