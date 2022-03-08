الامارات | مسعف خيّال لتأمين سباقات الفروسية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مسعف خيّال لتأمين سباقات الفروسية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمة إسعافيه جديدة، سمتها «المسعف الخيال»، لتأمين سباقات الخيل، تزامناً مع بدء سباقات القدرة في دبي، وهي الخدمة الأولى من نوعها بالمنطقة، وتقدم بالتعاون بين المؤسسة وشرطة دبي.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة دربت ستة مسعفين ومسعفات كدفعة أولى، في مبادرتها الجديدة، مؤكداً أن هؤلاء المسعفين سيقومون بخدماتهم إلى جانب الآليات الإسعافية الأخرى، لتوفير أكبر قدر من الأمان للمشاركين في سباقات الخيل.

وتابع: «يأتي إطلاق الخدمة الجديدة تزامناً مع بدء فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة كمشروع تخصصي جديد، يضاف إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة، حيث سينطلق المسعفون على ظهر الخيل للمشاركة في تغطية النشاطات الرياضية باختلاف أنواعها».

وأضاف: «تعتبر علاقة شعب الإمارات بالخيل علاقة أصيلة وقديمة، حيث يعتبر رمزاً للشهامة والنبل والقوة والسبق، ولا يختلف عمل المسعفين عن ذلك، فكل دقيقة في مضمار التحديات تشكل حياة يمكن الفوز ببقائها في المجتمع، كما تم إضافة (المسعف الخيال) لخدمات المؤسسة التخصصية لمواكبة الأنشطة الرياضية باختلاف أنواعها، خصوصاً سباقات القدرة، وليدعم السمعة العالمية لدبي في اختلاف وتميز خدماتها».

وقال إن الخدمة ستدعم وقت الاستجابة في المشاركات، حيث تم وضع بروتوكول خاص للتعامل مع المصابين، يراعي خصوصية المشروع، ويمكن الوصول للمصابين خلال زمن قياسي، وتأمين مكان الحدث، وتقديم الرعاية الأولية للمصابين بشكل فوري إلى حين وصول مركبة الإسعاف.

وأكد أنه حرصاً على سلامة المسعفين وتسهيل الحركة، تم تصميم سترة خاصة لهم، تحتوي على معدات طبية أولية للإسعاف، يميزها خفة الوزن، وسهولة الارتداء، كما قامت المؤسسة بجدولة مشاركتهم، بما يضمن سلامتهم وراحتهم وجودة أدائهم، وسيتم تقييم المسعفين الخيالة واختيار الأفضل، وتنسيبهم مستقبلاً لدورات مكثفة في ركوب الخيل، لاكتساب مهارة التعامل مع الخيل في كل الظروف.

وثمّن خليفة الدراي الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسة والقيادة العامة لشرطة دبي، ودعمهم وتعاونهم لدعم المشروعات التطويرية المشتركة والتنسيق لدعم منظومة الأمن والسلامة، كما أعرب عن شكره لمدير عام نادي دبي لسباق الخيل، اللواء خبير محمد عيسى العضب، على دعمه للمسعفين الخيالة، وتأهيلهم من خلال تنسيبهم لدورات فروسية، وتوفير الخيول للمشاركة في السباق.

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