الامارات | مقتل 4 أشخاص إثر انهيار مبنى في ساحل العاج

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص إثر انهيار مبنى في ساحل العاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال جهاز الإطفاء، أمس، إن مبنى سكنياً مكوناً من خمسة طوابق انهار في أبيدجان، العاصمة التجارية لساحل العاج، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، بينهم طفلان. وتم استدعاء رجال الإطفاء إلى منطقة كوكودي، بعد قليل من منتصف الليل. وقال جهاز الإطفاء على موقع «فيسبوك» إنه تم انتشال أربع جثث من تحت الأنقاض.

وأضاف أنه تم إنقاذ 30 شخصاً، نُقل 13 منهم إلى المستشفى. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى قبل الانهيار.

وزار رئيس الوزراء، باتريك أتشي، مكان الحادث الذي لم يتضح سببه بعد. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم في انهيار مبنى في أبيدجان، الشهر الماضي.

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