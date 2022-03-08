توقعات الأبراج وحظك اليوم 8-3: تحذير لهذا البرج.. والجوزاء اتبع هذه النصيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
- برج الحمل:
مهنياً برج الحمل: تشعر بالضيق نتيجة لكثرة الضغوطات في عملك.
عاطفياً: تشجعك الطاقة الإيجابية التي تمتلكها على تحسين علاقتك مع شريك الحياة.
مالياً: تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على تحديد مصدر دخلك.
- برج الثور:
مهنياً برج الثور: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.
عاطفياً: تتعرض لبعض المواقف مع شريكك قد تجعلك تشعر بالعصبية.
مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، ما يجعلك تشعر بالفرح.
- برج الجوزاء:
مهنياً برج الجوزاء: تشعر اليوم بالنجاح في وظيفتك.
عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية.
مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.
- برج السرطان:
مهنياً برج السرطان: كن واثقًا من كلامك وأفعالك، كلما زادت ثقتك، زاد ثقة الآخرين بك وبعملك.
عاطفياً: خذ الوقت الكافي لتقييم علاقتك بشريك حياتك.
مالياً: تمتلك شبكة علاقات جيدة، ما يزيد من الحصول على فرصة عمل بدخل أكبر.
- برج الأسد:
مهنياً برج الأسد: تبذل قصاري جهدك لتحقيق أحلامك.
عاطفياً: لديك اليوم فرصة للتعويض مع شخص مميز بعد وقت صعب.
مالياً: ترغب في إيجاد وظيفة أفضل ذات دخل مادي أقوي.
- برج العذراء:
مهنياً برج العذراء: تحتاج إلى فترة من الراحة، لإعادة التفكير في أهدافك.
عاطفياً: ترغب في إدخال بعض التغييرات في أمور حياتك، لتحسين وضعك العاطفي
مالياً: تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على تحديد مصدر دخلك.
- برج الميزان:
مهنياً برج الميزان: عليك مساعدة الآخرين بدلاً من النظر إليهم باستخفاف.
عاطفياً: تشعر بالسعادة والحب بجوار شريك الحياة.
مالياً: تطلب المساعدة من أحد الأشخاص لإيجاد مصدر دخل لتحسين الأحوال المادية.
- برج العقرب:
مهنياً برج العقرب: استغل أوقات فراغك في الاستفادة من مواهبك المتعددة.
عاطفياً: لديك ثقة بالنفس، لذا حاول عدم السماح لشريكك بالتأثير عليك نفسيا.
مالياً: حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها.
- برج القوس:
مهنياً برج القوس: تواجه اليوم صعوبة في التعامل مع رؤساء العمل.
عاطفياً: تشعر بالغضب تجاه شريك حياتك، كن هادئا.
مالياً: تعمل بطريقة جيدة للوصول إلى هدفك في الاستقلال المالي.
- برج الجدي:
مهنياً برج الجدي: إذا لم تكن منضبطًا في عملك، ستفشل في تحقيق أهدافك.
عاطفياً: يمكنك قضاء وقت لطيف مع شريك حياتك.
مالياً: تشعر بالإنزعاج بشأن وضعك المالي، مما يصعب عليك التواصل مع الآخرين.
- برج الدلو:
مهنياً برج الدلو: تمتلك طاقة كبيرة اليوم، ما يساعدك في إنجاز مزيد من المهام.
عاطفياً: تخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك التي تجعلك أكثر انفعالا.
مالياً: لديك طاقة إيجابية تمكنك من كسب المزيد من الأموال.
- برج الحوت:
مهنياً برج الحوت: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.
عاطفياً: تشعر بالإنزعاج تجاه الطرف الآخر، لكثرة انشغاله في وظيفته.
مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها يكون سببها سوء وضعك المادي.
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