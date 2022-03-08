تحذير عاجل من تناول الممبار.. «خطر على الصحة ويسبب الجلطات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الممبار من الأكلات الشعبية التي يعشقها الكثير من الناس ويتهافتون على تناولها سواء داخل المنزل أو في المطاعم المتخصصة في ذلك، إلا أن ربما لا يعلم البعض أنها ربما تحتوي على أضرار خطيرة على الصحة.

تحذير من تناول الممبار كونه من الأعضاء الداخلية للحيوانات

وحذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، من الممبار، موضحا أن جميع الأعضاء الداخلية للحيوانات مليئة بالدهون ونسبة كبيرة من الدم التي تضر الإنسان، وتؤدي إلى ارتفاع في مستوى الكوليسترول الضار، مما قد يسبب الإصابة في ارتفاع ضغط الدم مما ينتج عنها تكوين الجلطات: «والممبار طبعا من الأعضاء اللي بيتراكم فيها فضلات الحيوان والسموم اللي بتأذي الشخص».

وشرح أستاذ علوم الأغذية أن الممبار يعتبر من الأعضاء الداخلية للحيوانات والتي تعد مخزن للسموم يعمل الحيوان على استنشقها من الهواء بسبب المبيدات الحشري: «وكمان لما الحيوان بيتقدم في العمر ممكن يتخزن عنده مادة الداتيكوسين اللي بتعتبر سامة وبتيجي من حرق المخلفات اللي بتدوب بالمياه وبعدين الحيوان يشربها أو من النباتات اللي بتتري بماء ملوث».

أستاذ علوم الأغذية: يجب تناول الممبار باعتدال

ونصح «الحوفي» بتناول أكلة الممبار باعتدال ويكون بكميات قليلة كون الشخص يحصل على جرعة كبيرة من الدهون المشبعة مما يزيد من الكوليسرول الضار وبالتالي تقلل الكوليسترول النافع، ومن المتعارف عليه أن الكوليسترول الضار يسبب الجلسيدرات الثلاثية التي تزيد من لزوجة الدم، وضعف في عضلة القلب، كما أن الممبار قد يسبب عسر في عملية الهضم وآلام بالمعدة والقولون والشعور بانتفاخ.

ووصى أستاذ علوم الأغذية أيضا من ابتعاد أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى القلب، ومرضى الضغط ومرضى السكري، من تناول القطع الداخلي للحيوانات تماما، لأن ذلك يسبب خطورة كبيرة لهم: «الدهون العالية اللي فيها ممكن تسبب جلطات في الشرايين وبتهدد حياتهم»، وكذلك يجب الابتعاد على تناول الأجزاء الداخلية مثل الطحال والكبد.